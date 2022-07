Rosjanie zaatakowali rakietami port w Odessie. Złamali porozumienie stambulskie

Rosyjska armia zaatakowała pociskami manewrującymi port handlowy w Odessie na południu Ukrainy – poinformował w sobotę rzecznik administracji obwodu odeskiego Serhij Bratczuk. Wczoraj przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ podpisali porozumienie, które miało zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do transportu zboża. Atak na port w Odessie rzecznik ukraińskiego MSZ nazwał „splunięciem w twarz”.

WOJNA NA UKRAINIE



„Wróg zaatakował Odeski Morski Port Handlowy pociskami manewrującymi typu Kalibr” – napisał Bratczuk w komunikatorze Telegram.



„Dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Dwa pociski trafiły w obiekty infrastruktury portowej” – dodał rzecznik, powołując się na Dowództwo Operacyjne „Południe” ukraińskich Sił Zbrojnych



Deputowany do ukraińskiego parlamentu Ołeksandr Honczarenko napisał w mediach społecznościowych, że w porcie wybuchł pożar. „Taki to korytarz zbożowy” – napisał deputowany, nawiązując do podpisanej wczoraj umowy, mającej odblokować eksport ukraińskiego zboża drogą morską.



„Jedną ręką podpisują porozumienia, a drugą odpalają rakiety” – dodał Ołeksandr Honczarenko.

On #Odesa's beaches, people can see air defence system in action. pic.twitter.com/QztNhAyhs4 — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2022

„Rosja potrzebowała mniej niż 24 godzin, by poprzez atak rakietowy na terytorium portu Odessy poddać w wątpliwość uzgodnienia i obietnice dane przez siebie ONZ i Turcji w podpisanym wczoraj w Stambule dokumencie” – stwierdził rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko we wpisie na Facebooku.



Nikołenko ocenił, że rosyjska rakieta to „splunięcie Władimira Putina w twarz” sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi i prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, którzy – jak dodał – dołożyli wielkich starań na rzecz tego porozumienia.



Rzecznik wezwał ONZ i Turcję do zapewnienia, że Rosja będzie przestrzegać swoich zobowiązań.





Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

Porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża

źródło: IAR, PAP

Amerykańska ambasador w Kijowie Bridget Brink oświadczyła, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za „odrażający” atak na port w Odessie.Wczoraj przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne „lustrzane” umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Zawarte w Stambule porozumienie ma zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów.Według porozumienia,