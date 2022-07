Stawia wielkie pole minowe w 20 minut. Zobacz, co potrafi polski BAOBAB-K [WIDEO]

Zakończyły się badania kwalifikacyjne pojazdu minowania narzutowego BAOBAB-K – poinformowała Agencja Uzbrojenia. Ten specjalistyczny sprzęt spełnia wszystkie normy wojskowe. Produkowany będzie przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola. Co potrafi BAOBAB-K? W nieco ponad 20 minut może postawić pole minowe o szerokości 180 i długości 1800 m z 600 ładunkami przeciwpancernymi.

Krzysztof Płatek, rzecznik Agencji Uzbrojenia, poinformował w sobotę o zakończeniu badań kwalifikacyjnych pojazdu BAOBAB-K, opracowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola.





System BAOBAB-K trafi do wojska

Za kilka miesięcy ma zostać podpisana umowa (fot. Huta Stalowa Wola S.A.)

Jak wyjaśnia Huta Stalowa Wola, pojazd minowania narzutowego BAOBAB-K „jest pracą badawczo- rozwojową realizowaną przez konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Huta Stalowa Wola S.A. w roli lidera, Jelcz sp. z o. o., BZE BELMA S.A., Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej.Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą z Agencją Uzbrojenia (wcześniej Inspektorat Uzbrojenia) 28 grudnia 2018 r.

Jak wskazano, BAOBAB-K to pojazd, który realizuje „zadania minowania narzutowego poprzez ustawianie przeciwpancernych pól minowych o odpowiedniej gęstości, zdolnych zniszczyć lub obezwładniać pojazdy wojsk przeciwnika”.



Pojazd minowania narzutowego przeznaczony jest dla pododdziałów inżynieryjnych i stanowi ważny element w kształtowaniu sytuacji taktycznej na polu walki.



HSW podała też specyfikację techniczną pojazdu, który jest w stanie przenosić nawet 600 min. Jego załoga liczy dwie osoby, a czas przeładowania to niecałe 30 minut. Zasięg pola układania min to od 60 do 180 metrów; długość pola minowego wynosi nawet 1,8 km. Prędkość układania wynosi od 5 do 20 km/h i jest dostosowywana automatycznie do gęstości pola minowego.







Agencja Uzbrojenia odpowiada za realizację zadań służących zapewnieniu warunków sprzyjających osiągnięciu wymaganych zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.



Agencja Uzbrojenia w szczególności odpowiada za realizację czynności związanych z definiowaniem wymagań sprzętowych dla zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych, inicjowanie prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzanie procedur pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP wraz z powiązanymi inwestycjami budowlanymi, nadzór nad jakością dostarczanych wyrobów, a także przygotowanie i nadzorowanie umów offsetowych oraz zarządzanie prawami własności intelektualnej stanowiącymi efekt prac badawczo-rozwojowych. Pojazd ma trafić do polskiego wojska (fot. Huta Stalowa Wola S.A.)