„Puste obietnice” Berlina. Błaszczak ujawnia szokujące kulisy

Niemcy oferują zaledwie 20 sztuk czołgów, obecnie znajdujących się w takim staniem, że nie nadają się do wykorzystania – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, ujawniając kulisy sprawy niemieckich czołgów, które Berlin obiecał nam po tym, gdy przekazaliśmy swoje maszyny Ukrainie.

Szef MON mówi m.in. o polskich zakupach zbrojeniowych, koncepcji, o którą opiera rozwój polskiej armii, a także o wnioskach z wojny na Ukrainie. Ujawnia też kulisy sprawy niemieckich czołgów, które Berlin obiecał nam po tym, gdy przekazaliśmy swoje maszyny typu T-72 walczącej Ukrainie. „Niestety, obietnica wciąż pozostaje pusta” – podkreśla gazeta.





Co z czołgami od Niemców?

Błaszczak został zapytany, jak to było z Leopardami, które mieliśmy dostać w zamian za czołgi przekazane Ukrainie. „Było tak: po tym, gdy przekazaliśmy nasze czołgi Ukrainie, rozmawiałem ze swoją niemiecką odpowiedniczką Christine Lambrecht.– przyznał szef MON.„Odpowiedziałem, że oczywiście tak, i wskazałem na Leopardy 2A4, a więc takie, jakie posiadamy, czyli wersję nie najnowszą.– dodał.

Dopytywany, czy chodziło o to, by nie zwiększać liczby typów czołgów, które mamy na wyposażeniu, szef MON potwierdził: „Tak. W czasie tej rozmowy chciałem od razu przejść do szczegółów, ale pani minister Lambrecht powiedziała, że zajmą się tym specjaliści”.





Zaproponowali czołgi, które nie nadają się do użytku

„Wydałem więc szybko polecenia, by nasi eksperci nawiązali kontakt ze stroną niemiecką.. W końcu, niedawno, pojawiła się konkretna propozycja dostarczenia nam, uwaga, 20 czołgów Leopard 2A4, obecnie znajdujących się w takim staniem, że nie nadają się do wykorzystania. Doprowadzenie ich do stanu używalności zajmie około 12 miesięcy” – wyjaśnił.– kontynuował wyjaśniania Błaszczak.Szefa MON zapytano także, czy jeśli nadal na stole będzie leżało 20 czołgów, to przyjmiemy taką ofertę. „Liczę przynajmniej na mały batalion, czyli 44 sztuki. 20 czołgów, w takim stanie, do niczego nam się nie przyda” – zadeklarował wicepremier.