Na wschodzie Ukrainy zginęło dwóch Amerykanów

Śmierć dwóch obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy przypuszczalnie walczyli w Ukrainie, potwierdził Departament Stanu USA – poinformowała w sobotę nad ranem telewizja ABC News.

– Możemy potwierdzić niedawną śmierć dwóch obywateli USA w regionie Donbasu w Ukrainie – powiedział rzecznik Departamentu Stanu.



Departament zapewnił, że jest w kontakcie z rodzinami obu Amerykanów i dostarcza im wszelką możliwą pomoc konsularną. Ze względu na szacunek do rodzin zmarłych nie podano więcej informacji.

