Mandat za sikanie do morza. Czego jeszcze nie wolno robić nad wodą?

Wiele gmin na hiszpańskim wybrzeżu wprowadziło własne normy korzystania z plaży. „Niektóre z tych przepisów wydają się kontrowersyjne, a grożące kary grzywny w przypadku ich łamania nieproporcjonalnie wysokie” – ocenił dziennik „ABC”, który przedstawił najważniejsze nowe zasady.

Za kąpiel przy czerwonej fladze w wielu miejscowościach nadmorskich grozi kara grzywny w wysokości od 100 do 1500 euro.



Nie ma ogólnych przepisów dotyczących obecności psów na plażach, ale tam, gdzie nie wolno ich przyprowadzać, za złamanie zakazu grozi grzywna do 3 tys. euro. Na Ibizie za zabranie na plażę psa bez smyczy można zapłacić 3 tys. euro kary.



W całym kraju jest 540 plaż „wolnych od dymu”; za zapalenie na nich papierosa grozi mandat w wysokości 450 euro. Wprowadzenie tej zasady tłumaczy się tym, że palenie papierosów może być dla innych irytujące, zwłaszcza jeżeli na plaży jest dużo ludzi. Poza tym palacze zwykle zostawiają w piasku niedopałki.



Grzywna grozi także za zbyt głośne słuchanie muzyki, a mandat może wynieść 700 euro. Wiele plaż w Kantabrii, Murcji i Walencji wprowadziło taki przepis.

Zakaz biwakowania i „rezerwacji”

Biwakowanie na plażach jest zabronione w całej Hiszpanii. Nieprzestrzeganie tej zasady może kosztować od 40 euro za każdy nielegalnie zajęty metr kwadratowy w przypadku noclegów, a od 50 do 150 euro za biwakowanie w dzień. W Murcji nakłada sięNie wolno rezerwować miejsc na plażach ustawiając na nich od rana parasole pod nieobecność turystów; grozi za to mandat od 300 do 750 euro.

Na terenie całego kraju zabronione jest kąpanie się pod plażowymi prysznicami z użyciem mydła i szamponu; złamanie przepisu kosztuje 750 euro.





Zakaz budowy zamków z piasku

źródło: pap

Niedozwolone są niektóre gry i zabawy na plażach, np. w niektórych regionach Teneryfy obowiązuje zakaz budowania zamków z piasku lub robienia fosJednak najbardziej kontrowersyjny zakaz dotyczy kwestii oddawania moczu do morza. W Vigo za załatwienie potrzeby fizjologicznej w morzu lub na piasku grozi kara grzywny w wysokości 750 euro. Wiele osób zadaje sobie pytanie: kto i jak będzie kontrolował kąpiących się, aby nie robili siusiu w morzu? – zauważa „ABC”. Na razie lokalne władze nie wyjaśniły tej kwestii.