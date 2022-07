Porwanie 14-latki w Poznaniu. Była torturowana

W Poznaniu pod jednym ze sklepów porwana została 14-letnia dziewczynka. Sprawcy wywieźli ją za miasto i maltretowali. Zostali zatrzymani przez policję, a poszkodowana trafiła do szpitala. Poznańska policja podaje wstrząsające okoliczności porwania.

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak w rozmowie z portalem tvp.info przekazał, że do tego zdarzenia doszło w piątek. Około godziny 15:30 do komisariatu Poznań-Północ zgłosiła się kobieta i poinformowała policjantów, że jej 14-letnia córka została porwana do samochodu marki bmw pod jednym z marketów.



– Policjanci zaczęli ustalenia operacyjne, które przekazywali patrolom znajdującym się na służbie. Przed godziną 17 jeden z patroli natknął się na poszukiwany samochód w okolicach podpoznańskiej wsi Złotniki – wyjaśnia Borowiak. Znajdował się na drodze gruntowej za wsią.





Porwanie dziewczynki; zgolili jej głowę

Na miejscu policjanci odnaleźli porwaną nastolatkę w towarzystwie pięciu osób:Policjanci zaopiekowali się dziewczynką, która była w złym stanie. –– wylicza rzecznik. Dziewczynka została zabrana do szpitala przez karetkę.Wszystkie osoby uczestniczące w porwaniu zostały zatrzymane. Wszyscy są mieszkańcami Poznania. Dorosła kobieta to matka 13-latki, która uczestniczyła w porwaniu. 13-latka znała się z ofiarą. Policja nie informuje o motywach sprawców.