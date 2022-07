Ukraina: Ataki na rosyjskie punkty obronne w obwodzie chersońskim

To już 150 dzień wojny na Ukrainie. Siły agresora dopuszczają się kolejnych zbrodni na ludności cywilnej, natomiast Dowództwo Operacyjne Południe podało, że lotnictwo ukraińskie przeprowadziło w piątek cztery ataki na dwa punkty obronne wojsk rosyjskich w obwodzie chersońskim oraz na skupisko rosyjskich wojsk i sprzętu w obwodzie mikołajowskim.

Według ukraińskich źródeł siły rosyjskie poniosły znaczne straty.



Wojska ukraińskie zniszczyły wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową Grad, trzy transportery opancerzone BTR-82, dwie samobieżne armaty Pion, sześć samochodów i magazyn amunicji.



Rzecznik dowództwa Południe Władysław Nazarow powiedział, że w ciągu ostatnich 10 dni siły ukraińskie przeprowadziły na południu kraju ataki na 34 punkty dowodzenia, magazyny amunicji i skupiska wojsk rosyjskich.



Według komunikatu Dowództwa Południe na Morzu Czarnym znajdują się obecnie dwa wielkie rosyjskie okręty desantowe oraz dwa okręty z 16 rakietami Kalibr na pokładzie.



Siły rosyjskie ostrzelały rakietami rejon miasta Kropywnycki w środkowej Ukrainie, gdzie trzy osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych – poinformował szef władz obwodu kirowohradzkiego Andrij Rajkowycz. Poszkodowani to wojskowi i ochroniarze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wskutek ataku rakietowego zginął żołnierz i dwóch ochroniarzy stacji transformatorowej, a dziewięciu wojskowych zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa.



Celami ataku było lotnisko wojskowe i obiekty kolejowe. Spadło na nie 13 rakiet typu „Kalibr” i X-22. Trwa akcja ratownicza. Andrij Rajkowycz dodał, że w jednej z dzielnic miasta nie ma prądu.



W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy w nocy z piątku na sobotę i w sobotę ranojedna osoba poniosła śmierć, a pięć zostało rannych - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.



W hromadzie (gminie) zołocziwskiej zginęła 74-letnia kobieta, a cztery osoby zostały ranne. Obrażenia odniosła także jedna osoba w Charkowie.



Syniehubow dodał, że atakowano też rejony bohoduchiwski, czuhujewski oraz iziumski.



W hromadzie zmijiwskiej na skutek rosyjskich ataków zniszczone zostało 30 hektarów pól pszenicy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/m5gfsJnVfM



���� #StandWithUkraine ���� pic.twitter.com/RWnJFR8WY1