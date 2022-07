Rusza trzeci Tatrzański Festiwal Biegowy

Już po raz trzeci odbędzie się Tatrzański Festiwal Biegowy. Na wydarzenie składają się trzy biegi o różnych poziomach trudności i dystansach. Najważniejszym punktem programu będzie Tatra SkyMarathon.

Górscy biegacze w ramach Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego wystartują w rywalizacji na tatrzańskich szlakach. Biegacze mają do wyboru 42-kilometrowy Tatra SkyMarathon, 30-kilometrowy Orava Trail i 19-kilometrowy Tatra Trail.





19-kilometrowy Tatra Trail

Tatra Trail to bieg łatwy, szybki, dla zawodników, jak i amatorów. „Trasa przebiegać będzie po polskiej i słowackiej stronie Magury Witowskiej z punktem odżywczym w Orawicach” – podają organizatorzy na swojej stronie internetowej „tatraskymarathon.pl”.

30-kilometrowy Orava Trail

42-kilometrowy Tatra SkyMarathon,

źródło: tatraskymarathon.pl

Trasa Orava Trail startuje w słowackim mieście Twardoszyn. Prowadzi przez Pasmo Skoruszyńskie, Orawice, Magurę Witowską i Bramę Orawską. Końcówka poprowadzona szlakiem wzdłuż Tatrzańskiego Parku Narodowego. „Bieg jest propozycją dla osób szukających czegoś dłuższego niż Tatra Trail, jednocześnie nie będących jeszcze gotowym na Tatra SkyMarathon.– poinformowali organizatorzy .Tatra Sky Marathon to bieg typu skyrunning. „Trasa w dużej mierze przebiega na wysokości powyżej 2000 m n.p.m, średnie nachylenie na podbiegach wynosi ok. 30%, a na niektórych odcinkach przekroczy 55%, najdłuższe podejście to ok. 1100 m deniwelacji.– ostrzegli organizatorzy biegów.