Weekend w Tatrach upalny i burzowy. TPN apeluje do turystów

W najbliższy weekend w Tatrach pogoda będzie dynamicznie się zmieniała. Na sobotę od rana zapowiadany jest upał, ale już po południu wystąpią burze i miejscami intensywne opady deszczu lub gradu. W niedzielę będzie chłodniej, ale słonecznie. Z powodu wysokich temperatur zdarza się, że turyści szukają ochłody w potokach i stawach. Przyrodnicy przypominają, że kąpiele w Tatrach są zabronione, a za takie zachowanie grożą mandaty.

Przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając powiedział, że według prognoz sobota przywita turystów i mieszkańców piękną, słoneczną i upalną pogodą. – Ale w ciągu dnia mogą wypiętrzać się burze, z których wczesnym popołudniem może popadać – miejscami intensywnie. Opady mogą potrwać do niedzielnego poranka, a potem powinno się rozpogadzać i warunki zrobią się wymarzone do górskich wędrówek, gdyż w odróżnieniu od dni wcześniejszych, ma być znacznie chłodniej, bo na szczytach termometry pokażą ok. 16 st. C – dodał.



Planując wyjście w góry należy odpowiednio się przygotować i zaplanować podróż. Zalecane jest wyjście na szlak w wczesnych godzinach, aby uniknąć silnego słońca. Ważne jest spakowanie do plecaka odpowiedniego zapasu wody. Gdy zobaczymy na niebie ciemne, burzowe chmury, należy zacząć schodzić ku dolinom.



– Pamiętajmy podczas upałów o właściwym nawadnianiu, nakryciu głowy, o kremie z filtrem. Podczas burzy trzeba schronić się w bezpiecznym miejscu, najlepiej w schronisku górskim – radzi Tomasz Zając.

W Tatrach obecnie trwa remont szlaku na odcinku Szpiglasowa Przełęcz – Szpiglasowy Wierch. Żółty szlak jest zamknięty do odwołania, ale przejście przez samą Szpiglasową Przełęcz jest możliwe.





Czy można kąpać się w górskich stawach i potokach?

Turyści spacerujący po tatrzańskich szlakach nagminnie szukają ochłody w tutejszych potokach i stawach, jednak przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) przypominają, że kąpiele w Tatrach są zabronione, a za takie zachowanie grożą mandaty do 1 tys. zł.

Osoba, która wchodzi do tatrzańskiego stawu czy potoku porusza się poza wyznaczonym szlakiem w strefie ochrony ścisłej. Ponadto takie wyjście do wody wiąże się z zanieczyszczeniem. Pływanie w górskich stawach może też skończyć się tragicznie.



Zazwyczaj turyści szukający ochłody w wodach tatrzańskich stawów wchodzą do nich po kolana, ale zdarzały się też ekstremalne sytuacje, na przykład, kiedy turysta z Rosji chciał przepłynąć Morskie Oko. Było też dwóch turystów–nudystów z Czech, którzy nago pływali i opalali się nad brzegiem Morskiego Oka.



Szef straży TPN przypomina także, że w Tatrzańskim Parku Narodowym nie wolno dokarmiać dzikich zwierząt, w tym kaczek, które bytują na przykład w Morskim Oku czy w Czarnym Stawie Gąsienicowym