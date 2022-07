Arabia Saudyjska i Irak pomogą europejskim rafineriom

Arabia Saudyjska i Irak coraz częściej kierują swoją ropę naftową do Europy, pomagając rafineriom na kontynencie w przezwyciężeniu braków dostaw z Rosji. Według danych dotyczących śledzenia statków zebranych przez Bloomberg, w pierwszych trzech tygodniach lipca rurociągiem przecinającym Egipt dziennie trafiało do Europy ponad milion baryłek ropy z Bliskiego Wschodu. Wolumeny mniej więcej podwoiły się w stosunku do minionego roku.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała sprzeciw wśród europejskich firm, a wiele z nich zdecydowało się zaprzestać kontaktów z Moskwą. Tak zwane samosankcjonowanie stworzyło jednak pytanie o to, gdzie znaleźć alternatywne dostawy.



Przepływy rurowe są zdominowane przez przesyłki z Arabii Saudyjskiej, ale dostawy zwiększa się również w Iraku. Firmy mogą albo dostarczać towary rurociągiem zwanym SuMed, który przecina Egipt, albo, jeśli ich statki są wystarczająco małe, popłynąć bezpośrednio przez Kanał Sueski do Morza Czerwonego. W przypadku ładunków irackich mamy do czynienia z drugą opcją.



Oprócz tych przepływów, w pierwszych trzech tygodniach lipca do kanału wysyłano około 1,2 miliona baryłek dziennie, głównie z Iraku. Może to zwiększyć całkowity przepływ z Bliskiego Wschodu do Europy do 2,2 miliona baryłek dziennie, czyli o prawie 90% więcej niż stycznia, który był ostatnim pełnym miesiącem przed rozpoczęciem wojny.



Zmiana następuje w miarę, jak rosnące wolumeny rosyjskiej ropy zmierzają w przeciwnym kierunku, z jej portów na Morzu Bałtyckim i Czarnym do odbiorców w Indiach i Chinach. Daje to dwóm azjatyckim krajom obfitość tanich baryłek w czasie, gdy ceny paliw gwałtownie rosną.



– Widzimy teraz przekierowanie niektórych z tych baryłek z Azji do Europy – powiedział Giovanni Staunovo, analityk surowców w UBS Group AG na temat ropy z Bliskiego Wschodu. Wiąże się to z tym, „że Europa zmniejsza zakupy rosyjskich beczek, a Rosja wysyła swoją ropę na kluczowy rynek Bliskiego Wschodu, Azji”.

Unijne embargo na ropę z Rosji

źródło: bloomberg.com

Pod koniec tego roku ma wejść w życie embargo Unii Europejskiej na rosyjską ropę. Częścią pakietu sankcji jest zakaz ubezpieczenia dostaw rosyjskich dostaw do jakichkolwiek odbiorców.Jeśli zakaz ubezpieczeniowy uderzy w ogólny eksport – czego obawia się Departament Skarbu USA – może to ponownie nasilić konkurencję o dostawy z Bliskiego Wschodu.Kompania tankowców z Arabii Saudyjskiej, Bahri, wyczarterowała w tym tygodniu supertankowiec do transportu ropy z Morza Śródziemnego do Rotterdamu, co jest rzadkim czarterem dla brytyjskiej firmy tankowców, który podkreśla zmianę przepływów.Korekta ruchu przypomina również o wyzwaniach logistycznych, które mogą się pojawić, gdy kupujący odstawią rosyjską ropę. Przesyłki muszą pokonywać większe odległości, zwiększając zatrudnienie światowej floty tankowców.Wzorcowe zarobki gigantycznych supertankowców, które mogą przewozić 2 miliony baryłek ropy naftowej, w tym tygodniu osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia, choć nadal były stosunkowo słabe według historycznych standardów.