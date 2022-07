Niemieckie media rosyjskim przekazem. Straszą atakiem dronów „w elektrowni atomowej”

Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę stosują „nuklearny terror”. Okupanci ostrzeliwują ukraińskie miasta, a ich pociski przelatują krytycznie nisko nad elektrowniami atomowymi. Jak poinformował wywiad wojskowy Ukrainy, obrońcy dokonali precyzyjnego – co widać na nagraniach – uderzenia na pozycje rosyjskich okupantów w pobliżu okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. O sprawie poinformowały też niemieckie media strasząc, że „Ukraina używa dronów kamikadze w elektrowni atomowej”.

Raport: Wojna na Ukrainie



W piątek ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że rosyjski obóz namiotowy i sprzęt rozstawiony w pobliżu kontrolowanej od początku marca przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, został ostrzelany przez siły obronne.



Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zaznaczał, że „ukraińskie wojsko wykonało precyzyjne uderzenie na pozycje rosyjskich okupantów” w pobliżu elektrowni.



Wywiad potwierdził, że do ataku wykorzystany został dron kamikadze, a pociski były nakierowane na obóz namiotowy i sprzęt wroga, w szczególności w zestawy przeciwlotnicze i wyrzutnię rakietową BM-21 Grad. W wyniku ataku zginęło podobno trzech rosyjskich żołnierzy, a 12 zostało rannych. Obóz namiotowy został spalony. Wywiad pokazał też nagranie wykonane z drona, na którym widać, jak precyzyjne było to uderzenie.





Niemieckie media o kontrataku

Ukraiński kontratak opisały też niemieckie media. Deutsche Welle o sprawie poinformowało strasząc swoich czytelników zmanipulowanym tytułem: „Ukraina używa dronów kamikadze w elektrowni atomowej”.W tym samym tekście DW przekazuje narrację rosyjskich okupantów: „Wcześniej rosyjska administracja okupacyjna obwodu zaporoskiego informowała o ataku z użyciem dronów (…). Według raportu, jedenastu pracowników elektrowni zostało rannych, w tym czterech ciężko. Członek rosyjskiej administracji Władimir Rogow napisał na Telegramie, że w zakład uderzyły trzy ukraińskie drony kamikadze. Według niego, okolice reaktora nie zostały uszkodzone. Oświadczenia obu stron nie mogą być niezależnie zweryfikowane”.Przypomnijmy, największa w Europie elektrownia atomowa, z sześcioma blokami i mocą 6000 megawatów, została zdobyta przez wojska rosyjskie na 4 marca. Pod okupacją znajduje się również miasto satelickie Zaporoża, Energodar. Energetycy wielokrotnie mówili, że

21 lipca ukraińska państwowa spółka Energoatom poinformowała, że rosyjskie wojsko rozmieściło w maszynowni bloku nr 1 co najmniej 14 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego z amunicją, bronią i materiałami wybuchowymi. „Cały arsenał importowanego ciężkiego sprzętu wraz z całą amunicją znajduje się obecnie bardzo blisko urządzeń zapewniających pracę turbogeneratora” – napisano w raporcie.



Według Enerhoatomu, sprzęt wojskowy i amunicja znajdują się obok ważnych instalacji oraz łatwopalnych substancji. Ponadto została rozlokowana tak, że w przypadku ewentualnego pożaru będzie blokować dostęp straży pożarnej do maszynowni.



„Jeśli dojdzie do pożaru, np. z powodu przypadkowej detonacji amunicji, to jego skala może być porównywalna z katastrofą w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu w 1986 r.” – alarmuje Enerhoatom.