Agencja Fitch oceniła stan polskiej gospodarki. Minister Rzeczkowska komentuje

Najnowszy rating agencji Fitch potwierdza solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne i rosnące wyzwania makroekonomiczne – przekazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Fitch utrzymał rating na poziomie „A–”.

„Fitch, to kolejna wiodąca agencja, która utrzymała wysoką ocenę ratingową Polski. Zdywersyfikowana gospodarka, dobrze zarządzany dług publiczny oraz odpowiedzialna polityka fiskalna pozwalają poradzić sobie w trudnych warunkach wynikających z negatywnych skutków gospodarczych konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz trudnej sytuacji na rynku energii” – przekazała Rzeczkowska.



Agencja ratingowa Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie A–/F1 odpowiednio dla długo– i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A–/F1 odpowiednio dla długo– i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.





Zaletą Polski odporność

Fitch wskazał na zdywersyfikowaną gospodarkę Polski, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Według agencji stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne.Jest to związane z ryzykiem wystąpienia recesji u kluczowych partnerów handlowych wynikającym z trudnej sytuacji na rynku energii oraz z wciąż niewypłaconymi środkami z KPO.

Jak zaznaczyło MF, podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych, w tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB.



Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić trwały wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”, wspierany przez politykę makroekonomiczną. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego w średnim okresie.



„Rating może być również obniżony w przypadku silnego szoku makroekonomicznego wywołanego np. wymuszonym racjonowaniem energii przez Europę oraz w przypadku utrzymania się wysokiego poziomu inflacji” – oceniło Ministerstwo Finansów.