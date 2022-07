Chaos na włoskim lotnisku. 13-miesięczna dziewczynka miała lecieć sama

Pochodzący z Australii rodzice 13-miesięcznej dziewczynki dowiedzieli się, że polecą z Rzymu do swojego kraju jednym samolotem, a ich córka, sama innym. Rodziców i dziecko rozdzieliła linia lotnicza szukająca dla nich miejsc po odwołaniu lotu, na który mieli bilety.

O tym zdumiewającym skutku chaosu lotniczego w Europie poinformował włoski dziennik „Il Messaggero”.



Gazeta wyjaśniła, że para Australijczyków z córką podróżowała po Europie, a na zakończenie tej wyprawy miała odlecieć z Rzymu do swojego kraju. Linia lotnicza poinformowała jednak o odwołaniu ich lotu ze stolicy Włoch. Na następne połączenia turyści z Antypodów musieli czekać prawie dwa tygodnie płacąc za dodatkowy pobyt w Wiecznym Mieście.



Ale prawdziwym szokiem było dla nich to, że linia, która musiała zreorganizować im powrót do domu, rozdzieliła ich z ich nieco ponad roczną córką. Dla niej znaleziono miejsce w innym samolocie.

„Turyści czekali jeszcze prawie dobę na rozwiązanie tego problemu, a aby to zrobić, musieli dzwonić pod numer obsługi pasażerów 55 razy” – dodaje rzymska gazeta.



Przytacza wypowiedź matki dziecka: w liniach lotniczych „powiedziano nam, że nie zrobili nic złego, bo przecież znaleźli nowy lot”.



Przewoźnik ostatecznie przyjął reklamację, postanowił oddać pieniądze za dodatkowy pobyt w Rzymie i Australijczycy odlecieli we trójkę jednym samolotem z Rzymu 12 dni później niż planowali.



Przyznali zarazem: „Są gorsze miejsca, w których można utknąć”.