Wreszcie chłodniej. Prognoza pogody na weekend

Jak informuje IMGW, północna, północno-zachodnia oraz środkowa Europa jest pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują wyże. Polska znajduje się w obszarze lekko obniżonego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk. Nad północną i zachodnią Polskę napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar pozostaje w gorącym zwrotnikowym powietrzu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie powoli rosło.

W sobotę na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie pod koniec dnia miejscami wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz 10 mm do 20 mm, na południu i w centrum kraju lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na północy kraju, około 30 st. C w centrum, do 32 st. C na południu i 34 st. C na południowym wschodzie; nad morzem chłodniej od 20 st. C do 23 st. C, w rejonach podgórskich od 27 do 30 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków zachodnich, na południowych wschodzie z kierunków południowych. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 90 km/h, punktowo do 100 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. W województwach wschodnich i miejscami południowych okresami duże oraz przelotne opady deszczu i burze z gradem, głównie początkowo. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm, na wschodzie kraju do 35 mm. Temperatura minimalna od 11 st. C, 14 st. C na zachodzie do 15 st. C, 17 st. C na wschodzie; cieplej tylko na południowych wschodzie, 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W niedzielę na zachodzie pogodnie, na północy i wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotny deszcz, na północnym wschodzie lokalnie burza. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 22 st. C na północy, 24 st. C, 27 st. C w centrum i do 28 st. C na południu kraju. Chłodniej nad otwartym morzem i w kotlinach górskich, 20 st. C, 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W czasie możliwych burz porywy do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, którym towarzyszyć może opad gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby, zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Stopniowo zanikające przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.