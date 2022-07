Porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża. Zełenski: możemy wznowić pracę portów

Dzięki podpisaniu w piątek porozumienia w sprawie odblokowania ukraińskich portów Ukraina będzie mogła wznowić ich pracę i zdobędzie dla nich niezbędną ochronę - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W nagraniu zamieszczonym w internecie Zełenski podkreślił, że wyeksportowane zostanie blisko 20 mln ton zboża z zeszłego roku i będzie można sprzedać również plony tegoroczne, które już są zbierane z pól.











– To dochody rolników, całego sektora rolnego i budżetu państwa. To także miejsca pracy – zaznaczył.

Jak dodał, Ukraina dysponuje w tej chwili ilością zboża o wartości około 10 mld dolarów.



Według niego zawarte porozumienie może złagodzić kryzys żywnościowy wywołany przez Rosję i zapobiec globalnej katastrofie głodu, która mogłaby doprowadzić do chaosu w wielu krajach, także tym, które pomagają Ukrainie.



Nie wykluczył, że ze strony rosyjskiej może dojść do jakichś prowokacji czy próby zdyskredytowania wysiłków ukraińskich i międzynarodowych. – Ale my ufamy ONZ, teraz to na ich i naszych międzynarodowych partnerach spoczywa odpowiedzialność za zagwarantowanie realizacji tych umów – podkreślił.

Przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne „lustrzane” umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Zawarte w piątek w Stambule porozumienie ma zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów. Według ONZ pełne wdrożenie porozumienia zajmie kilka tygodni.