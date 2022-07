Zełenski: Dostawy broni pozwoliły zniwelować przewagę wroga w sile ognia artyleryjskiego

Na froncie ginie obecnie ok. 30 ukraińskich żołnierzy dziennie, a 250 odnosi rany – powiedział prezydent Ukrainy w opublikowanym w piątek wywiadzie dla „Wall Street Journal”. Dodał, że za sprawą zachodnich dostaw broni Ukraina zmniejszyła też rosyjską przewagę w sile ognia artyleryjskiego.

Jak podaje dziennik, Zełenski stwierdził, że liczba ukraińskich ofiar na froncie jest mniejsza niż jeszcze miesiąc temu, kiedy ginęło 100-200 żołnierzy dziennie. Prezydent odmówił podania całkowitych strat ukraińskiego wojska, lecz dodał, że są one „kilka razy” niższe niż w przypadku strat rosyjskich. Ukraina twierdzi, że od lutego na froncie zginęło 39 tys. rosyjskich żołnierzy; szefowie CIA i brytyjskiego MI6 mówili niedawno o 15 tys.



Zełenski powiedział, że dostawy zachodniej broni pozwoliły Ukrainie zniwelować przewagę w sile ognia artyleryjskiego. Według niego Ukraina zwiększyła liczbę zużywanej dziennie amunicji z 1-2 tys. do 6 tys. dziennie, podczas gdy Rosja, która do niedawna wystrzeliwała 12 tys. pocisków dziennie, zmaga się z niedoborem amunicji.



Prezydent Ukrainy odrzucił też sugestie o „zamrożeniu” konfliktu na froncie. „Zamrożenie konfliktu z Federacją Rosyjską oznacza, że Federacja Rosyjska będzie miała przerwę na odetchnięcie. Nie użyją tej pauzy do zmiany swojej geopolityki, czy porzucenia swoich roszczeń co do byłych republik sowieckich” – powiedział Zełenski.





