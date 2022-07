Rząd reformuje więziennictwo. „Koniec z siedzeniem w celi i graniem w fifę”

W piątek Sejm uchwalił program reform „Nowoczesne więziennictwo”. – Przez wiele lat narosło mnóstwo patologii. Doprowadziło to do tego, że osadzeni często mieli więcej praw niż realnych obowiązków – ocenił w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

– Podczas sejmowej debaty opozycja z żalem i bólem w sercu mówiła, że odbieramy przywileje więźniom. Trudno się nie zgodzić, bo tak faktycznie jest – mówił Woś.



Co się zmieni w zakładach karnych? Ze słów wiceministra wynika, że „przede wszystkim więźniowie będą traktowani tak jak pozostali obywatele”. Dotyczy to m.in. dostępu do lekarzy. – Osadzeni często byli przyjmowani poza kolejnością. Kończymy z tym – mówił Woś.



Więźniowie nie będą mogli mieć w celach konsol do gier. – Często bywało tak, że siedzieli sobie w celach i grali w fifę. Tak już nie będzie. Od teraz wprowadzamy dodatkowe opłaty za posiadanie posiadanie telewizora – zapowiedział wiceszef resortu sprawiedliwości.



Mają zostać wprowadzone również inne ograniczenia. – W niektórych więzieniach przebywali tacy „pisarze”, którzy w ciągu półrocznego pobytu w zakładzie karnym wykorzystali znaczki pocztowe o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tę patologię także likwidujemy – kontynuował.



Rozszerzony zostanie za to program „Praca dla więźniów”. – To najlepsza i najskuteczniejszą metoda resocjalizacji – dodał Woś.

Przed 2016 rokiem odsetek zatrudnionych więźniów wynosił tylko 36 proc. Teraz zatrudnionych jest 88 proc. skazanych zdolnych do pracy. Liczba pracujących więźniów zwiększyła się od 2015 r. o 11 tys. osób.Teraz ma zostać wprowadzony przepis, na mocy którego skazani odbywający karę pozbawienia wolności będą mieli możliwość wykonania pracy na terenie jednostki penitencjarnej w zamian za niespłacone przez nich grzywny.