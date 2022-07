Minister Moskwa: Tej zimy Polska musi importować węgiel

Polskie kopalnie mogą zwiększyć wydobycie, ale jest to proces długotrwały; tej zimy musimy wspierać się importem - powiedziała w piątek minister klimatu Anna Moskwa. Jak dodała, węgiel kupuje się przed sezonem grzewczym, stąd pomysł dodatku węglowego.

Jak mówiła Anna Moskwa w Polsat News, dziś w polskich kopalniach trwają działania optymalizujące, jak wydłużenie czasu pracy, czy szybszy wywóz. – Jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycie, ale nie w trzy miesiące, to jest kwestia 12, 15 czy 18 miesięcy – mówiła, dodając, że „jeżeli chodzi o tę zimę, musimy wspierać się importem”.



Jak przypomniała minister, przez lata większość gospodarstw domowych zaopatrywała się w węgiel rosyjski. Wraz z wprowadzeniem embarga ten węgiel będzie zastępowany węglem, który „teraz do Polski płynie i stopniowo będzie do polskich gospodarstw trafiał” – powiedziała.



W piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, przewidującą 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla do ogrzewania. – Na dzisiaj najbardziej istotne było to, aby wesprzeć tych, którzy muszą kupić węgiel. Nie mogliśmy zapomnieć o tej grupie, stąd ta szybka reakcja – mówiła minister, dodając, że węgiel trzeba kupować przed sezonem, czyli właśnie teraz.



Pytana o grupę gospodarstw, które wymieniły ogrzewanie węglowe na inne, i w efekcie nie dostanie na mocy ustawy wsparcia takiego, jak te ogrzewające się węglem, minister Moskwa odparła, że grupa ta dostała na wymianę dotacje, wsparcie z programu Czyste powietrze, czy ulgę termomodernizacyjną.