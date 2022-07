Londyn potwierdza. Zobowiązania wobec UE mogą być wyższe

Z powodu inflacji wartość brytyjskich zobowiązań finansowych wobec Unii Europejskiej w ramach rozliczeń związanych z brexitem może być nawet o kilka miliardów wyższa niż dotychczas zakładano – przyznał rząd Wielkiej Brytanii.

W ramach umowy o wyjściu z Unii Europejskiej Wielka Brytania ma spłacić zobowiązania podjęte w okresie jej członkostwa, takie jak składki emerytalne dla brytyjskich urzędników UE, a także współfinansowanie trzech programów badawczych. Z kolei UE ma zwrócić pieniądze, które Wielka Brytania przeznaczyła m.in. na Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Centralny.



Pierwotnie brytyjski rząd szacował koszt tych rozliczeń na 35 do 39 mld funtów, jednak w opublikowanym w czwartek sprawozdaniu ministerialnym napisano, że „najnowszy szacunek 42,5 mld funtów pokazuje ich wzrost w stosunku do pierwotnego zakresu”.





Odnosząc się do tej sprawy, wiceminister finansów Simon Clarke wyjaśnił w piątek, że wzrost ten jest spowodowany przez inflację, która zwiększyła wycenę zobowiązań Wielkiej Brytanii dotyczących emerytur dla unijnych urzędników. – Jednak biorąc pod uwagę, że jest to zobowiązanie na wiele dekad, zmienne użyte w tej prognozie będą nadal wahać się w górę i w dół – zauważył Clarke.Globalne zawirowania gospodarcze, będące m.in. skutkiem pandemii COVID-19 oraz napaści Rosji na Ukrainę, spowodowały, że w wielu krajach inflacja wzrosła do poziomów, jakich nie widziano od 40 lat.w czerwcu wyniosła 9,4 proc.