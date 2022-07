Dziewczyna mafii i żołnierka z urazem mózgu. Najnowsze wcielenia Jennifer Lawrence

Prace nad filmem „Causeway”, w którym główną rolę zagrała Jennifer Lawrence, są na etapie postprodukcji. Data premiery nie została ujawniona, ale projekt ma ujrzeć światło dzienne w tym roku. To nie jedyny obraz z udziałem aktorki, która wróciła do pracy po dłuższej przerwie na odpoczynek.

Za realizację „Causeway” odpowiada niezależna amerykańska wytwórnia filmowa i telewizyjna A24. Ma ona w swoim dorobku tak znane obrazy jak „Moonlight” i „The Lighthouse”.



Główną bohaterką tego pełnometrażowego filmu jest mieszkająca w Nowym Orleanie żołnierka. Podczas służby w Afganistanie doznała poważnego urazu mózgu. To utrudnia jej odnalezienie się w powojennej rzeczywistości.



Scenariusz wyszedł spod pióra debiutantki, Elizabeth Sanders. Za reżyserię odpowiada Lila Neugebaurer, która do tej pory pracowała przy spektaklach broadwayowych i produkcjach telewizyjnych. W posiadanie praw do filmu weszła Platforma Apple TV+.



Od 2019 r., kiedy ukazał się „X-Men: Mroczna Phoenix” z udziałem Jennnifer Lawrence, premierę miał tylko jeden film, w którego obsadzie się znalazła – „Nie patrz w górę”. Gwiazda zrobiła sobie przerwę od aktorstwa, gdyż chciała odpocząć.



Wkrótce jednak nastąpi wysyp widowisk, do których była zaangażowana. Zobaczymy ją m.in. w „Bad Blood”, gdzie gra oszustkę ze świata nowych technologii i w nowym filmie Paola Sorrentino „Mob Girl” o dziewczynie mafii, która zostaje informatorką FBI.