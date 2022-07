BBC: Na Ukrainie najeźdźcy stracili 50 lotników

Na Ukrainie ginie najwięcej żołnierzy rosyjskiej piechoty i wojsk powietrznodesantowych; w obu tych przypadkach liczba poległych to 20 proc. ogólnej liczby zabitych. Najeźdźcy stracili także 50 lotników, a wyszkolenie jednego kosztuje 12-14 mln dolarów – podała w piątek rosyjska redakcja BBC, opierając się na własnych wyliczeniach.

Raport: Wojna na Ukrainie



BBC, która przy współpracy niezależnego rosyjskiego serwisu Mediazona i wolontariuszy tworzy imienną listę rosyjskich wojskowych zabitych na Ukrainie, podkreśla, że w ostatnich dwóch tygodniach wzrosła liczba poległych rosyjskich oficerów wyższych rangą.



Może to mieć związek z dostarczeniem Ukrainie systemów artyleryjskich precyzyjnego rażenia, w tym amerykańskich wyrzutni HIMARS umożliwiających przeprowadzanie punktowych ataków np. na ośrodki dowodzenia.

#wieszwiecej Polub nas

Rosja traci elitę

Według danych BBC do piątku. W ciągu ostatnich dwóch tygodni na Ukrainie zginęło ponad 80 rosyjskich oficerów, w tym 10 pułkowników. Jak podkreśla BBC, sporządzona lista uwzględnia tylko zgony potwierdzone z imienia i nazwiska, figurująca na niej wysokość rosyjskich strat może więc być co najmniej dwukrotnie niższa od rzeczywistej.Ukraiński sztab generalny poinformował w piątek, że rosyjskie wojska straciły dotąd około 39 tys. żołnierzy, a także m.in. 1704 czołgi, 3920 pojazdów opancerzonych, 221 samolotów i 188 śmigłowców. NatomiastBBC zwraca uwagę na obecność wśród zabitych rosyjskich oficerów 50 lotników. Jak podkreślono, jest to w każdej armii elita, gdyż wyszkolenie jednego może trwać 15-17 lat i kosztuje 12-14 mln dolarów. Według BBC. Ich udział w działaniach bojowych może potwierdzać „niedobór dobrze wyszkolonych i zmotywowanych pilotów młodego pokolenia”.

Matka zmarła, gdy dowiedziała się o śmieci syna

źródło: pap

Najwięcej poległych wojskowych pochodziło z Dagestanu (245), Buriacji (224) i Kraju Krasnodarskiego (170). Wiadomo o jedynie 11 zabitych żołnierzach z Moskwy, chociaż liczba mieszkańców stolicy stanowi 9 proc. populacji Rosji - zauważyli autorzy opracowania.Pod względem rodzajów sił zbrojnych,. Wśród ochotników, wyruszających na front po zaledwie kilku dniach szkolenia, duży odsetek (ponad 40 proc.) stanowią osoby po 45. roku życia.BBC pisze, że. „Oczekiwanie na ciało poległego żołnierza okazuje się niekiedy (zbyt) trudnym doświadczeniem dla rodziny.” – poinformowano na łamach rosyjskiego serwisu BBC.