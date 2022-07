Koszmar dzieci z ośrodków na Śląsku. Cztery osoby usłyszały zarzuty

Cztery osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym znęcania się nad małoletnimi pacjentami Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kamieńcu i Zbrosławicach (Śląskie) – poinformowała gliwicka prokuratura.

Podejrzani to dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych działającego przy ośrodku w Kamieńcu, kierownik zespołu pozalekcyjnego, jeden z wychowawców oraz pielęgniarka. Mieli znęcać się nad nieporadnymi ze względu na wiek i stan zdrowia podopiecznymi, spowodować u nich obrażenia ciała, naruszać nietykalność cielesną oraz znieważać, a także pozbawiać wolności wbrew obowiązującym przepisom.



„Przeprowadzone dotychczas czynności śledztwa pozwoliły na ustalenie, iż wobec małoletnich pacjentów ośrodka dochodzi do aktów przemocy - tak fizycznej, jak i słownej. Przemoc ta była stosowana zarówno przez personel wychowawczy, jak i medyczny, co zostało potwierdzone zeznaniami licznych świadków, w tym małoletnich pokrzywdzonych, zgromadzoną dokumentacją oraz zapisami z monitoringu” – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Ośrodki grozy

Do ośrodków w Kamieńcu i Zbrosławicach przyjmowani są. Dzieci przebywające w ośrodku mają najczęściej ukończony proces diagnozowania lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, ale ich stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w dotychczasowym środowisku.Dla wielu pacjentów Ośrodek spełnia funkcję domu, przebywają tam nawet przez wiele lat, czasem do pełnoletności” – zaznaczyła prokuratura.Według ustaleń śledztwa, do przemocy dochodziło nie tylko na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego w Kamieńcu i Zbrosławicach, ale także na terenie Zespołu Szkół Specjalnych działającego przy Ośrodku, do którego uczęszczają pacjenci.

Seria ucieczek

źródło: pap

W ostatnim czasie dochodziło do przypadków ucieczek podopiecznych ośrodka w Kamieńcu.Odnalazła się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci w Kamieńcu mieści się w XVII-wiecznym pałacu otoczonym parkiem. Obiekt, należący w poprzednich latach do kilku rodów, po II wojnie światowej został znacjonalizowany i przeznaczony na obiekt służący dzieciom - najpierw jako dom dziecka, potem jako prewentorium oraz sanatorium. Obecnie w pałacu działa ośrodek oferujący leczenie i rehabilitację ogólnoustrojową, pulmonologiczną oraz w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Ośrodek ma miejsca rehabilitacyjne i psychiatryczne.