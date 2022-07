Sterczewski nadal szefem zespołu ds. transportu rowerowego. Czy przelał obiecane pieniądze?

Portal tvp.info ujawnił pod koniec czerwca, że poseł PO Franciszek Sterczewski jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Polityk odmówił badania zasłaniając się immunitetem. W środę nie pojawił się z kolei na sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, która miała rozpatrzyć wniosek o jego ukaranie. Zapytaliśmy więc parlamentarzystę Platformy, czy wywiązał się przynajmniej z deklaracji, że wpłaci 5000 zł na cele charytatywne. Z kolei w Centrum Informacyjnym Sejmu sprawdziliśmy, czy nadal zasiada w parlamentarnych zespołach zajmujących się ruchem drogowym.

Opisywana seria zdarzeń miała miejsce niespełna miesiąc temu. Portal tvp.info ujawnił wtedy, że poseł Platformy Obywatelskiej Franciszek Sterczewski został zatrzymany w nocy na jednej z ulic Poznania przez patrol policji. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziła jazda rowerem bez oświetlenia i całą szerokością pasa.



Po wylegitymowaniu okazało się, że mają do czynienia z parlamentarzystą; czuć było też woń alkoholu. Polityk odmówił jednak badania alkomatem, zasłaniając się legitymacją poselską. Prawdziwości naszych ustaleń nie dało się podważyć, bo dotarliśmy również do nagrań wideo pokazujących przebieg interwencji policji.



Franciszek Sterczewski był więc zmuszony publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Co ciekawe, nadal nie przyznał się jednak do jazdy „pod wpływem”, a jego szef Donald Tusk bagatelizuje problem i próbuje z tego żartować.

Sterczewski pokazuje screen, fundacja potwierdza

„Szanowni państwo, chciałbym wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i nigdy się już nie powtórzy. W ramach zadośćuczynieniaPomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber" – napisał 28 czerwca Sterczewski.Gdy zapytaliśmy teraz, czy przelał już pieniądze, pracownicy jego biura odpowiedzieli:na kwotę 5000 zł”.Zobacz także -> Kolejna wpadka Sterczewskiego. „Kompromitująca pomyłka dyplomatyczna” Przesłali nam nawet screen (zrzut ekranu) potwierdzający datę wysłania i zaksięgowania transakcji.– potwierdzili portalowi tvp.info również przedstawiciele Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber.

Sterczewski nadal reprezentantem narodu ws. rowerów

Gdy pod koniec czerwca wszystkie duże portale w Polsce opisały rowerowy rajd Sterczewskiego, oburzenie społeczne wywołało coś jeszcze. Wiele osób właśnie wtedy dowiedziało się, żePoseł PO chwilę później został usunięty z Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z informacji na stronie Sejmu wynika, że formalnie członkiem zespołu przestał być już następnego dnia (29 czerwca).Zobacz także -> Poseł Sterczewski zatrzymany przez policję. Jechał rowerem pod wpływem alkoholu [WIDEO] Okazuje się, że„Poseł Franciszek Sterczewski jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego i– potwierdziło nam Centrum Informacyjne Sejmu (CIS).Polityk Platformy jest również wiceszefem Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym.Jakby tego było mało, Sterczewski nadal zasiada wi poczty. „Jest aktualnie członkiem tej podkomisji” – czytamy w informacji przesłanej nam przez CIS.

Sterczewski przyłapany. Jak zareagowano w PO?

Na nagraniach pokazujących przebieg interwencji policji widać, że mundurowi wyjaśniali Sterczewskiemu, iż zatrzymują go do kontroli z powodu stanu technicznego roweru. Poseł nie włączył tylnego światła, a w przednim – jak powiedział –Po tym, jak policjanci chcieli przebadać parlamentarzystę alkomatem, powiedział on:Po wymianie zdań z posłem jeden z policjantów zwrócił się do drugiego, aby zapisał w notatce, że od posła. Sterczewski w czasie interwencji został zapytany, czy spożywał alkohol, jednak na filmie nie słychać wyraźnie jego odpowiedzi.Zobacz także -> Jechał na rowerze zygzakiem, odmówił badania alkomatem. Teraz Sterczewski unika kary „Szacunek” – pisali zachwyceni koledzy z partii , gdy Sterczewski przyznał później publicznie, że popełnił błąd i w ramach „pokuty” przekaże 5 tys. zł na cele charytatywne.Głos w sprawie zabrał również szef PO Donald Tusk, któremu z kolei niedawno zabrano prawo jazdy za przekroczenie prędkości.– pisał Tusk próbując obrócić łamanie prawa w żart.