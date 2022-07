„Die Welt”: Nie będzie zwycięstwa Ukrainy

Ukraina nie złamie dziesięciokrotnej przewagi Rosjan, Putin nie jest międzynarodowo izolowany, a sankcje gospodarcze nie powstrzymają go – pisze publicysta „Die Welt” Jacques Schuster, którego cytuje portal dw.com. Schuster wezwał do podjęcia rozmów z Moskwą.

Raport: Wojna na Ukrainie



„Warunkiem poważnej polityki zagranicznej jest spojrzenie rzeczywistości w oczy: Ukraina nie złamie dziesięciokrotnej przewagi Rosjan, Putin nie jest międzynarodowo izolowany, a sankcje gospodarcze nie powstrzymają go. Zachodowi pozostaje tylko jedna opcja” – napisał w piątek główny komentator niemieckiego dziennika „Die Welt” Jacques Schuster.



Według dw.com, autor zastrzegł, że polityka Zachodu po ataku Rosji na Ukrainę była słuszna i nie miała alternatywy. Jego zdaniem „gdyby Amerykanie i Europejczycy nie sięgnęli po wszystkie, z wyjątkiem stania się stroną wojny, dostępne środki, Putin odebrałby tę «rozpaczliwą apatię» jako zaproszenie do walki z Zachodem”. Zdaniem Schustera, Niemcy nie mogły wyłamać się z tych działań, ponieważ wywołałoby to „trwale, ogromne szkody dla kraju”.

„Kijów nie zwycięży”

źródło: dw.com, portal tvp.info

Schuster stwierdził, że polityka zagraniczna polega także na „pozbywaniu się możliwie wszystkich złudzeń” i„Putin nie padnie pod presją sankcji na kolana, nie tylko dlatego, że sprzedaż gazu i ropy nadal kwitnie, ale przede wszystkim dlatego, że– czytamy w „Die Welt”.Komentator podkreślił, że, bez względu na to, ile „armia ukraińska wysadzi jeszcze mostów i magazynów amunicji”. „Nie będzie zwycięstwa Ukrainy. Niemcy muszą zrozumieć, że wojna może potrwać lata” – pisze Schuster, którego zdaniem rząd niemiecki winien rozpocząć dyskusję o tym, jakie ofiary gotowi są ponieść obywatele Niemiec.Publicysta podkreślił, że Ukrainie może myśleć o zwycięstwie nad Rosją tylko w wojnie partyzanckiej, a „rozwój sytuacji doprowadzi wcześniej czy później do negocjacji z Moskwą, na które obecnie Rosja nie jest jeszcze gotowa”.