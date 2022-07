Jest porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża [WIDEO]

Jest porozumienie w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Dokument podpisali w Stambule ministrowie obrony Ukrainy i Rosji. Dzięki wynegocjowanej przez ONZ i Turcję umowie będzie można wznowić eksport z portu w Odessie i z dwóch innych miejsc.

Porozumienie w Stambule jest historyczne, bo po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie ministrowie obrony Ukrainy i Rosji podpisali ten sam dokument i podali sobie ręce. Umowa jest ważna dla całego świata, bo dzięki niej być może uda się zmniejszyć wywołany przez Rosję globalny kryzys żywnościowy.



Szef ONZ Antonio Guterres, który wraz z władzami Turcji przez dwa miesiące negocjował porozumienie, mówił w Stambule, że ukraińskie zboże znów popłynie w świat z trzech portów. – Światło nadziei na Morzu Czarnym świeci dzisiaj jasno dzięki wspólnemu wysiłkowi tak wielu ludzi. W tak niespokojnych czasach dla całej ludzkości niech to światło pokazuje drogę do walki z cierpieniem i do pokoju – mówił Guterres.

Statki będą eskortowane przez tureckie siły morskie

źródło: pap

Według porozumienia, Rosja ma wstrzymać ostrzały ukraińskich portów, gdy będą wypływać z nich statki ze zbożem. Maszyny będą eskortowane przez tureckie siły morskie, a na miejscu ma powstać międzynarodowe centrum koordynacyjne. Wszystko to jednak może zająć nawet kilka tygodni.Trwająca od pięciu miesięcy rosyjska blokada ukraińskich portów doprowadziła do poważnego kryzysu żywnościowego na świecie. Dotknął on głównie kraje Afryki, ale przyczynił się także do wzrostu cen chleba i mąki w Europie, w tym w Polsce. W samej tylko Odessie w magazynach czeka 20 milionów ton zboża, których dotąd nie można było wyeksportować.