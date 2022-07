BBC zapłaci niani synów księcia Karola odszkodowanie

Alexandra Pettifer, która znana była kiedyś jako Tiggy Legge-Bourke, w pierwszej połowie lat 90. pracowała jako niania księcia Williama i księcia Harry'ego. W 1996 r. dziennikarz BBC Martin Bashir oskarżył ją o romans z księciem Karolem, którego efektem była ciąża, a później aborcja.

Po latach brytyjski nadawca zlecił śledztwo w tej sprawie, które wykazało, że Bashir dopuścił się oszustw. BBC przeprosiło kobietę i zadeklarowało, że zapłaci jej odszkodowanie.



W 1996 r. Martin Bashir przeprowadził dla BBC wywiad telewizyjny z księżną Dianą. Aby nakłonić ją do rozmowy i zdobyć jej zaufanie, dziennikarz skontaktował się z jej bratem Charles'em i przekazał mu, jak się później okazało, fałszywe dokumenty potwierdzające romans księcia Karola z nianią książąt, Williama i Harry'ego, Tiggy Legge-Bourke.



Bashir osiągnął swój cel – Diana zgodziła się na wywiad z nim. Choć romans Legge-Bourke z następcą tronu nie był omawiany przed kamerami, to jednak plotka na jego temat zaczęła nieść się w kręgach rodziny królewskiej, a także dalej. Naraziło to Legge-Bourke na wiele nieprzyjemności.



Ćwierć wieku później śledztwo zlecone przez BBC wykazało, że Bashir posunął się do wielu oszustw, by zaaranżować wywiad z Dianą. W związku z tym nadawca przeprosił Pettifer, księcia Karola, a także Williama i Harry'ego. BBC zgodziło się też zapłacić znaczne odszkodowanie Pettifer. „Times” szacuje, że może chodzić o kwotę rzędu 200 tys. funtów (1,1 mln zł). Co więcej, szef BBC zadeklarował, że telewizja nigdy więcej nie pokaże wywiadu, który Bashir przeprowadził z księżną Dianą.



Bashir w maju 2021 r., tuż przed opublikowaniem raportu, który pokazał skalę matactw, których się dopuścił, odszedł z BBC.