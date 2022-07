Wykoleił się pociąg z pojazdami Volkswagena [WIDEO]

Pociąg przewożący pojazdy Volkswagena wykoleił się nieopodal miasta Monterrey w Meksyku. Do wypadku doszło z powodu braku torów, które – według doniesień – zostały skradzione.

Dziewięć wagonów – z pojazdami Volkswagena – wykoleiło się w środę na wysokości wioski Ejido Rinconada w gminie García w stanie Nuevo León. Nikt nie odniósł obrażeń.



Na miejscu zdarzenia pracowało co najmniej 60 osób z firmy kolejowej Kansas City.



Meksykański portal „Telediario” przypomina, że w stanie Nuevo León w tym samym miesiącu doszło też do innych przypadków wykolejenia pociągów. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce 8 lipca, gdy przypuszczalna kradzież torów sprowokowała wykolejenie dwóch pojazdów kolejowych na stacji Vaqueros w gminie Cadereyta. Inny wypadek odnotowano 10 lipca w mieście Montemorelos. Dwa puste wagony wykoleiły się z na trasie z Tampico do Monterrey.





#Seguridad El descarrilamiento de nueve vagones de un tren causó daños materiales de la vía Monterrey-Saltillo, en el municipio de García, no hubo heridos➡https://t.co/NR3BR8ylK3 pic.twitter.com/CTCsjD6bGb — Dominio FM (@DominioMedios) July 20, 2022