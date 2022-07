Prezydent: To ważny dzień dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń

To bardzo ważny dzień nie tylko dla NATO i dla naszej części Europy, to bardzo ważny dzień dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń – powiedział w piątek w Gdyni, po podpisaniu ustaw ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, prezydent Andrzej Duda.

Po ogłoszeniu ustaw i wejściu ich w życie prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych członków Sojuszu.



Andrzej Duda, po podpisaniu ustaw powiedział, że „to bardzo ważny dzień nie tylko dla Traktatu Północnoatlantyckiego, nie tylko dla naszej części Europy, dla basenu Morza Bałtyckiego i bezpieczeństwa tej części świata”.



– Ale to także bardzo ważny dzień, wierzę w to, dla przyszłych pokoleń Polaków i tych, którzy w tej części Europy i świata będą żyli, będą budowali swoją doczesność i swoje szczęście – powiedział prezydent.



Zwracał uwagę, że Finlandia i Szwecja przez wiele dziesięcioleci pozostawały państwami neutralnymi, a obywatele obu tych krajów uważali, że wskutek kontaktów bilateralnych m.in. z Rosją można zapewnić bezpieczeństwo w wystarczającym stopniu.



– Rosyjska agresja na Ukrainę, jej nagłość, gwałtowność i dramatyczne okrucieństwo pamiętane ostatni raz przez świat z czasów II wojny światowej, zdecydowanie zmieniło to spojrzenie - powiedział Duda. – Władze Finlandii i Szwecji jasno i wyraźnie zobaczyły, że zdecydowanie i praktycznie z dnia na dzień wzrastało poparcie ich społeczeństw dla wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez przynależność do wspólnoty NATO – dodał.



Prezydent Andrzej Duda powiedział również, że przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO spowoduje, że wokół Morza Bałtyckiego poza Sojuszem pozostanie jedynie Rosja.



Duda podziękował wszystkim parlamentarzystom za błyskawicznie stworzenie i procedowanie podpisanych dziś ustaw. Wyraził nadzieję, że pozostałe państwa NATO jak najszybciej zrobią to samo i ratyfikują przystąpienie Szwecji i Finlandii do Sojuszu.