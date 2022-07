Spięcie w szeregach PO? „Tusk jest zazdrosny o Trzaskowskiego”

Doszło do spięcia pomiędzy Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim? Zdaniem „Wprost” przyczyną niesnasek jest organizowany przez prezydenta Warszawy Campus Polska Przyszłości. Lider PO miał namawiać sponsorów do wycofania się ze wsparcia imprezy organizowanej przez kolegę.

– Szef PO najwyraźniej jest zazdrosny o imprezę prezydenta Warszawy i wyraźnie nie chce, żeby campus, który odbędzie się pod koniec sierpnia, znowu był udany. Nic zatem dziwnego, że Trzaskowski ma o to do niego żal – mówi w rozmowie z „Wprost” polityk opozycji pragnący zachować anonimowość.



Zdaniem portalu z tego powodu „Trzaskowski podobno narzeka w partii”.



Wg tych informacji ważnej części elektoratu PO, czyli przedsiębiorcom, mają z kolei nie podobać się pomysły programowe wygłaszane przez Donalda Tuska. Chodzi m.in. o głoszony wcześniej przez partię Razem pomysł wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.



– Ludzie, którzy prowadzą małą działalność gospodarczą i np. zatrudniają trzech pracowników, musieliby zatrudnić czwartego, gdyby tydzień pracy został ustawowo skrócony do czterech dni. W ten sposób koszty ich działalności by wzrosły, a dochody niekoniecznie. Nic dziwnego, że nie ucieszyli się z zapowiedzi Donalda Tuska – dodaje rozmówca „Wprost”.