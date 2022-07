Olaf Scholz: Koniec z egoistycznym blokowaniem europejskich decyzji przez pojedyncze państwa członkowskie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz opublikował w piątek na łamach „Gazety Wyborczej” i niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” tekst. Pisze w nim, że „atak Putina na Ukrainę stworzył nową rzeczywistość”, a „rozwoju UE już nie mogą blokować egoistycznie weta poszczególnych państw”.

Scholz przyznaje, że mamy do czynienia z „powrotem imperializmu do Europy”.



„Wielu miało nadzieję, że ścisłe powiązania gospodarcze i wzajemne zależności przyniosą zarazem stabilność i bezpieczeństwo. Putin swoją wojną przeciwko Ukrainie tę nadzieję zniszczył” – pisze kanclerz, dodając, że „w gruzy obrócony został europejski i międzynarodowy porządek pokojowy ostatnich dziesięcioleci”.



Niemiecki polityk zwraca uwagę na zły stan Bundeswehry, a także „zbyt duże uzależnienie od rosyjskich surowców”.





„Od końca zimnej wojny łudziliśmy się co do naszego bezpieczeństwa”

„Świadczy to o tym, że po zakończeniu zimnej wojny łudziliśmy się co do naszego bezpieczeństwa” – twierdzi, podkreślać, że „musimy sprawić, by Niemcy były bezpieczniejsze i odporniejsze, Unia Europejska bardziej niezależna, a międzynarodowy porządek przygotowany na przyszłość”.

„Nową rzeczywistością” nazywa utworzenie funduszu w wysokości 100 mld euro na uzbrojenie dla Bundeswehry.



„Wyposażamy nasze żołnierki i żołnierzy w sprzęt i umiejętności, których potrzebują, aby w tych nowych czasach móc skutecznie bronić naszego kraju i naszych sojuszników” – podkreśla.



Zapowiada dalsze wsparcie Ukrainy „tak długo, jak długo tego wsparcia będzie potrzebować: gospodarczo, humanitarnie, finansowo i poprzez dostawy broni”. Deklaruje także, że „NATO nie stanie się stroną w wojnie”.



Scholz zapowiada ponadto „koniec zależności Niemiec od Rosji w zakresie polityki energetycznej”. Jest zdania, że nasi zachodni sąsiedzi już nie potrzebują rosyjskiego węgla, import ropy zakończą z końcem roku, a w przypadku gazu „udział importu z Rosji już spadł z 55 do 30 proc.”



„Plany przewidujące m.in. dywersyfikację naszych dostawców czy budowę terminali gazu płynnego były przygotowane. I właśnie są wprowadzane w życie. Przejściowo i z ciężkim sercem musimy jednak podpiąć do sieci elektrownie węglowe” – dodaje.

Scholz ze zdziwieniem zauważa, że wcześniej w Niemczech nie były określone minimalne poziomy napełnienia magazynów gazu. Wspomina także o przyspieszeniu inwestycji w planowaniu instalacji solarnych i elektrowni wiatrowych.





Scholz: Inflacja to skutek wojny

Kanclerz Niemiec wspomina o galopującej inflacji, wysokich cenach benzyny, prądu, gazu czy żywności. Jako powód wymienia „skutki wojny”.Jego zdaniem już teraz „gospodarka światowa stoi przed „wyzwaniem nieznanym od dziesięcioleci”.„Przerwane łańcuchy dostaw, braki surowców, niepewność na rynkach energetycznych powodowana wojną – wszystko to napędza ceny na świecie” – przypomina.Scholz podkreśla, że „żaden kraj na świcie nie jest w stanie sam stawić czoła takiemu rozwojowi sytuacji”. „Musimy trzymać się razem i wspólnie działać” – twierdzi.

„Putin używa energii jako broni”

„Putin, przykręcając kurek z gazem, używa energii jako broni, także przeciw nam. Nawet Związek Radziecki nie robił tego w czasie zimnej wojny. Jeśli teraz nie przeciwstawimy się agresji Putina, to mógłby pójść dalej” – pisze kanclerz Niemiec.Scholz dostrzega także, że początek rosyjskiego imperializmu miał miejsce już w 2008 roku podczas inwazji na Gruzję.„Potem aneksja Krymu w 2014 r., napaść na wschodnią Ukrainę i wreszcie, w lutym tego roku, na cały kraj. Pozwolenie na to, by Putinowi uszło to na sucho, oznaczałoby, że przemoc może łamać prawo praktycznie bez konsekwencji. Wtedy zagrożona byłaby ostatecznie także nasza własna wolność i bezpieczeństwo” – podkreśla.Kanclerz Niemiec przypomina o obecności niemieckich żołnierzy na Litwie, Słowacji i Morzu Bałtyckim. „Jesteśmy gotowi bronić każdej części terytorium NATO i to dokładnie tak jak naszego własnego kraju” – deklaruje.

Zapewnia, że sankcje wobec Rosji zostaną utrzymanie „przez długi czas”.



„Jasne jest dla nas też, że w przypadku podyktowanego przez Rosję pokoju ani jedna z tych sankcji nie zostanie zniesiona. Dla Rosji nie ma innej drogi niż takie porozumienie z Ukrainą, które będzie akceptowalne dla Ukrainek i Ukraińców” – podkreśla.



Olaf Scholz zapowiada także rozszerzenie Unii Europejskiej, które „na zawsze zmieni oblicze Europy”.



„Nadaliśmy Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących i potwierdziliśmy perspektywę europejskiej przyszłości Gruzji. Potwierdziliśmy też, że perspektywa akcesyjna wszystkich sześciu państw Bałkanów Zachodnich musi wreszcie stać się rzeczywistością” – dodaje.

#wieszwiecej Polub nas

„Koniec z narodowymi wetami w UE”

źródło: wyborcza.pl

Scholz chce także zmian w samej UE w kwestii „m.in. polityki migracyjnej, stworzenia europejskiej obrony, suwerenność technologicznej i demokratycznej odporności na działania państw autorytarnych”. Twierdzi, że Niemcy „w najbliższych miesiącach złożą konkretne propozycje w tym zakresie”.Jedną ze zmian ma być zniesienie weta.„Dla mnie oznacza to koniec z egoistycznym blokowaniem europejskich decyzji przez pojedyncze państwa członkowskie. Koniec z narodowymi działaniami w pojedynkę, szkodzącymi Europie jako całości. Na narodowe weta, np. w polityce zagranicznej, nie możemy sobie już po prostu pozwolić, jeśli nasz głos ma być słyszalny w świecie konkurujących ze sobą mocarstw”.