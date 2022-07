Na rozwiązanie tej kwestii liczy cały świat. „Ukraina nie podpisuje żadnych dokumentów z Rosją”

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow przybyli do Stambułu. W Turcji ma zostać podpisane porozumienie w sprawie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, przez przedstawicieli Turcji, Ukrainy, Rosji i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak napisał w mediach społecznościowych , że Ukraina nie podpisuje żadnych dokumentów z Rosją. „Podpisujemy porozumienie z Turcją i ONZ i podejmujemy zobowiązania wobec nich. Rosja podpisuje lustrzane porozumienie z Turcją i ONZ” – napisał Podolak przed spodziewaną ceremonią podpisania umowy w Stambule.

Regarding the Istanbul agreement "on the export of ���� grain". Previously.



1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2