Dodatkowe fundusze unijne na broń dla Ukrainy

Unia Europejska sformalizowała zwiększenie o pół miliarda euro, czyli łącznie do 2,5 mld, funduszy na broń dla Ukrainy.

– Ukraina potrzebuje więcej broni. Dostarczymy ją. W tym kontekście państwa członkowskie UE zgodziły się na uruchomienie piątej transzy pomocy wojskowej w wysokości 500 mln euro, co daje w sumie 2,5 mld euro sprzętu wojskowego dla Ukraińskich Sił Zbrojnych – powiedział Josep Borrell, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.



Zgodnie z aktualnymi priorytetami wyrażonymi przez rząd ukraiński, środki pomocowe obejmują 490 mln euro na sprzęt wojskowy przeznaczony w celach obronnych oraz 10 mln euro na zaopatrzenie w sprzęt oraz materiały eksploatacyjne, takie jak sprzęt ochrony osobistej, apteczki pierwszej pomocy i paliwo.



UE zdecydowanie potępia masowe ataki Rosji na ludność i infrastrukturę cywilną oraz wzywa Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich oddziałów i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.



„Należy przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym traktowania jeńców wojennych. Ukraińcom, zwłaszcza dzieciom, które zostały przymusowo wywiezione do Rosji, należy natychmiast umożliwić bezpieczny powrót. Rosja, Białoruś i wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i inne najpoważniejsze zbrodnie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny, zgodnie z prawem międzynarodowym” – informuje Rada UE.



W swoich konkluzjach z 23-24 czerwca Rada Europejska podkreśliła, że UE pozostaje mocno zaangażowana w zapewnianie dalszego wsparcia wojskowego, aby pomóc Ukrainie w korzystaniu z jej prawa do samoobrony przed rosyjską agresją oraz w obronie jej integralności terytorialnej i suwerenności.



W swoim wpisie na Twitterze Borrel podkreślił, że jest to piąta transza militarnego wsparcia dla Ukrainy. Unijny polityk zapewnił również, że Unia pozostanie niezłomna we wspieraniu Ukrainy.

Participated at Ministerial Ukraine Defence Contact Group meeting.



EU Member States agreed to mobilise 5th tranche of military assistance of €500M to further support Ukraine‘s Armed Forces. EU remains focused & steadfast in its support for Ukraine, together w partners. @SecDef — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 20, 2022