Obrońcy środowiska przykleili się do Botticellego

Dwoje włoskich obrońców środowiska przykleiło w piątek dłonie do szyby chroniącej słynny obraz Sandro Botticellego „Wiosna”. Uczestnicy protestu z ruchu Ostatnie Pokolenie rozłożyli na podłodze transparent z napisem „Nie dla gazu, nie dla węgla” i wznosili hasła przeciw degradacji środowiska. Interweniowała straż muzeum we Florencji, a protestujący trafili na posterunek karabinierów.

W proteście łącznie uczestniczyły trzy osoby - młody mężczyzna i dwie kobiety; jedna z nich rejestrowała całe zdarzenie. Dwoje nałożyło warstwę kleju na szybę chroniącą arcydzieło, a potem przykleiło do niej dłonie ku konsternacji i zaciekawieniu zwiedzających.



Ich akcja to kolejny protest ruchu Ostatnie Pokolenie, który w poprzednich dniach blokował we Włoszech drogi, zakłócał imprezy artystyczne i sportowe. Teraz, jak wyjaśnili działacze, przenieśli swoje akcje w obronie środowiska i klimatu do muzeów odwiedzanych przez turystów z całego świata.

Za akcję w Galerii Uffizi odpowiedzą przed wymiarem sprawiedliwości, bo - jak podały media - usłyszą zarzuty zakłócenia funkcjonowania placówki muzealnej i stawiania oporu funkcjonariuszom oraz organizację nielegalnego protestu i wyrządzenia szkód. Są one niewielkie; bezcenny obraz Botticellego jest nietknięty. „Gdyby nie specjalna ochrona zapewniona najważniejszym arcydziełom w muzeum od kilku lat, obraz mógłby ucierpieć” – oświadczyła dyrekcja Uffizi.



Niedawno w National Gallery w Londynie dwie aktywistki przykleiły dłonie do obrazu Johna Constable'a.