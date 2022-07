KE wszczęła cztery nowe procedury prawne przeciw Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska wszczęła w piątek cztery nowe procedury prawne przeciwko Wielkiej Brytanii, po tym jak niższa izba brytyjskiego parlamentu przyjęła projekt ustawy o zniesieniu niektórych zasad regulujących porozumienia handlowe po brexicie, dla Irlandii Północnej.

KE, która nadzoruje stosunki UE-Wielka Brytania, stwierdziła, że niechęć Londynu do angażowania się w negocjacje na temat protokołu regulującego porozumienia handlowe oraz uchwalenie przez Izbę Gmin ustawy o protokole Irlandii Północnej podważa ducha współpracy.



Jak wskazuje Reuters, decyzja zwiększa do siedmiu liczbę „postępowań w sprawie naruszenia”, które wszczęła KE wskazując na brak poszanowania przez Wielką Brytanię aspektów handlowych dotyczących Irlandii Północnej w umowie rozwodowej o brexicie, uzgodnionej przez obie strony.



Procedury mogą skutkować nałożeniem przez Trybunał Sprawiedliwości UE kar finansowych, chociaż prawdopodobnie nie nastąpi to przez co najmniej rok. „Londyn zaproponował zniesienie niektórych kontroli towarów i zakwestionował rolę TSUE w podejmowaniu decyzji w sprawie części porozumienia pobrexitowego uzgodnionego przez UE i Wielką Brytanię” - wskazuje Reuters.



Układ miał na celu uniknięcie przywrócenia kontroli granicznych między Irlandią Północną a Irlandią, będącą członkiem UE. KE oskarżyła Wielką Brytanię o nieprzestrzeganie wymogów celnych dotyczących towarów przewożonych z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii, nietransponowanie unijnych przepisów dotyczących podatków akcyzowych i ceł na alkohol oraz niewdrożenie unijnych przepisów dotyczących podatku od sprzedaży w handlu elektronicznym.



Komisja Europejska dała rządowi Wielkiej Brytanii dwa miesiące na odpowiedź.