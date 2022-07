Fałszywy prokurator namówił seniorkę do przekazania mu oszczędności

Młody mężczyzna podszywający się pod prokuratora próbował wyłudzić pieniądze od 85-letniej mieszkanki ze Skarżyska-Kamiennej. Seniorka wypłaciła z banku 18 tys. zł, ale na szczęście zanim przekazała je oszustowi, poinformowała o tym córkę. Ta zaś zdążyła zawiadomić policję.

Rzecz miała miejsce w czwartek w Skarżysku. Do 85-letniej mieszkanki miasta, zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora. Wmówił kobiecie, że w banku, w którym ma konto, działa mafia, a jej oszczędności są zagrożone. Polecił jak najszybciej wypłacić pieniądze i przekazać do depozytu.



Kobieta wybrała z konta 18 tys. złotych i przywiozła gotówkę do domu. Na szczęście, zanim spotkała się z „prokuratorem”, powiadomiła o tym swoją córkę, a ta zgłosiła sprawę policji.

Zasadzka

Kiedy przestępcy ponownie skontaktowali się z seniorką i umówili się na przekazanie pieniędzy, na miejsce pojechali też kryminalni. Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zauważyli srebrne bmw, którym podjechało dwóch mężczyzn. Jak się później okazało,„Policjanci wkroczyli do akcji. Wówczas oszuści usiłowali odjechać. Po krótkim pościgu uszkodzili auto i podjęli pieszą ucieczkę.W aucie zostały dokumenty i telefon jego kompana. Zatrzymanie drugiego z mężczyzn jest tylko kwestią czasu” – poinformował podkom. Jarosław Gwóźdź oficer prasowy skarżyskiej policji.28-latek usłyszał zarzut oszustwa, a sąd aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.Sprawa jest rozwojowa ponieważ

Wnuczek został funkcjonariuszem

Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni; tym razem przestępca podaje się za policjanta, funkcjonariusza CBŚP, rzadziej CBA, a nawet prokuratora

źródło: pap

O ile jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku najpopularniejszą metodą oszustów było udawanie wnuczków lub innych krewnych ofiar, to od kilku lat przestępcy „chętniej” udają funkcjonariuszy. Stosują dwie metody.Pierwsza to „polowanie na wnuczka”.. Oszust przekonuje, by nie rozłączając się, wykręcić numer 112 w celu połączenia się z najbliższą jednostką policji. Starsza osoba nie łączy się jednak z komendą, tylko z kolejnym przestępcą. Ten zaś uwiarygodnia sytuację, prosząc m.in. zachowanie anonimowości i ostrożności.Druga metoda, o wiele popularniejsza obecnie, to. Patent oszustów jest bardzo prosty. Dzwonią do wytypowanych osób, podając się za policjantów CBŚP lub rzadziej innych służb. Odpowiednio manipulując rozmową przekonują ofiarę,Następnie polecają podjąć z banku pieniądze (bądź zebrać wszystkie oszczędności z domu) i udzielają instrukcji co do ich przekazania rzekomym policjantom lub pozostawienia ich we wskazanym miejscu.Policjanci przestrzegają przed tego typu oszustwami zapewniając, że nigdy nie proszą potencjalnych ofiar o przekazanie pieniędzy i nie prowadzą operacji specjalnych przez telefon.