Niemiecka polityk: Chcemy, aby środki UE trafiły do Polski, ale...

Chcemy, aby środki z Funduszu Odbudowy trafiły do jak największej liczby osób i organizacji w Polsce; jednak to, co zobaczyliśmy podczas naszej wizyty, budzi obawy – podkreśliła szefowa Komisji Kontroli Budżetowej PE, niemiecka eurodeputowana Monika Holhmeier.

Delegacja komisji podsumowała swoją wizytę w Warszawie, której celem był wgląd w dystrybucję funduszy unijnych.



– Uwzględniając oferowaną przez Polaków pomoc dla uciekających przed wojną i konsekwencje pandemii COVID-19, chcemy, aby środki z Funduszu Odbudowy trafiły do jak największej liczby osób i organizacji w Polsce – powiedziała Holhmeier.



– Jednak, my, posłowie do PE, musimy zapewnić ochronę i sprawiedliwą dystrybucję pieniędzy unijnych podatników, a to, co zobaczyliśmy podczas naszej wizyty, budzi obawy. Wydaje się, że istnieją systemowe problemy spowodowane przez rząd, które uniemożliwiają spełnienie wszystkich warunków otrzymania unijnych pieniędzy. W szczególności pojawiają się kwestie związane z stosowaniem się do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – dodała.



Jak zaznaczyła eurodeputowana, posłowie dołożyli wszelkich starań, aby spojrzeć ze wszystkich stron na dystrybucję i zarządzanie funduszami unijnymi w Polsce, aby sprawdzić, czy funkcjonują mechanizmy chroniące interesy finansowe UE.



– Skupiliśmy się bieżących funduszach UE w ramach zarządzania dzielonego i stwierdziliśmy, że istnieją systemy ochrony i kontroli funduszy UE. Mimo to jednak, prosimy rząd o naprawienie szkód wyrządzonych MŚP, które padły ofiarą niewłaściwego wykorzystania funduszy przez fikcyjne spółki dużych firm – wyjaśniła posłanka.

– W odniesieniu do środków z Funduszy Odbudowy, zostaliśmy poinformowani, że systemy zarządzania i kontroli funduszy KPO nie zostały jeszcze ustalone ani przygotowane – poinformowała.



Według Holhmeier po rozmowach z rządem i politykami opozycji, prokuratorami, sędziami, przedstawicielami NGOs, dziennikarzami, organami płatniczymi i nadzorczymi, a także polskimi organami kontroli europosłowie muszą szczegółowo przeanalizować skargi i obawy dotyczące poszczególnych spraw.



– Pojawiają się oznaki, że dystrybucja środków publicznych, w tym unijnych, jest coraz bardziej upolityczniona, a skomplikowane kryteria otrzymywania środków unijnych utrudniają ich sprawiedliwą dystrybucję – oceniła posłanka.



– Brak niezależnego sądownictwa i polityczna ingerencja w pracę sędziów i prokuratorów daje nam powód do zaniepokojenia wobec narastającego, systemowego problemu z niezależną weryfikacją wydatkowania środków unijnych. Oczekujemy poszanowania trójpodziału władzy, który jest podstawowym filarem prawa europejskiego. Wzywamy również polski rząd do pilnego rozpoczęcia współpracy z Prokuraturą Europejską (EPPO), aby należycie można było ścigać oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy w całej Unii Europejskiej – dodała.

Jak zaznaczyła, „szokującym” dla europosłów odkryciem były ograniczenia nałożone na Najwyższą Izbę Kontroli. W opinii Holhmeier niezwykle ważne jest, aby instytucje audytowe były niezależne, chronione i upoważnione do przeprowadzania wszystkich audytów, które uznają za stosowne.



– Jesteśmy bardzo zaniepokojeni presją polityczną na członków Izby, wstrzymaniem nominacji nowych członków i odmową dostępu do niezbędnych dokumentów. Podobne informacje dotarły do nas o braku przejrzystości wobec posłów na Sejm RP i prasy. Jest to niepokojące, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z wypłatą środków Funduszy Odbudowy, w którym wymagana jest większa odpowiedzialność krajowa, a Parlament Europejski i Komisja będą miały w tym przypadku mniejsze uprawienia nadzorcze i kontrolne – zauważyła eurodeputowana.



– Będziemy śledzić informacje, które uzyskaliśmy podczas naszej wizyty i uwzględnimy je w procesie udzielania absolutorium w 2023 r., ale także przekażemy je Komisji Europejskiej, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF i Europejskiemu Prokuratorowi Generalnemu – poinformowała.



Jak podaje europarlament w środowym komunikacie, posłowie do PE spotkali się z niezależnymi dziennikarzami śledczymi, prokuratorami, sędziami, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, właścicielami firm będących częścią postępowań sądowych i Najwyższą Izbą Kontroli. Posłowie odwiedzili również siedzibę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX, aby kontynuować dyskusję nad raportem finansowym tej agencji. Został on pierwotnie odroczony decyzją Parlamentu Europejskiego.