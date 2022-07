Skandal w Niemczech. Gest pozdrowienia islamskich terrorystów na lotnisku

Trzej pracownicy firmy z lotniska w Duesseldorfie zamieścili na TikToku nagranie, na którym widać, jak w czasie pracy, stojąc na płycie lotniska, pokazują do kamery pozdrowienie członków islamskiej organizacji terrorystycznej, czyli wysunięty do góry palec wskazujący – piszą niemieckie media.

Według „Bilda” cała trójka – 19-letni Mohamed A.R., 20-letni Hamit A. i 20-letni Serhat I. – to obywatele Niemiec, którzy urodzili się w tym kraju. Wszyscy zostali już zwolnieni z pracy.



Wysunięty do góry palec wskazujący (tauhid) to pozdrowienie terrorystów tzw. Państwa Islamskiego. W islamie palec wskazujący w górę oznacza: nie ma Boga oprócz Allaha – przypomina „Bild”.



Rzeczniczka policji federalnej powiedziała, że „na podstawie materiałów wizualnych wszyscy trzej zostali zidentyfikowani jako pracownicy firmy upoważnionej przez operatora portu lotniczego i przewoźnika lotniczego”. – Ich przepustki lotniskowe zostały zablokowane ze skutkiem natychmiastowym, aby zapewnić, że wykluczony jest jakikolwiek dostęp do stref bezpieczeństwa lotniska – dodała.

źródło: pap

„Bild” pisze, że śledztwo wszczęły także służby ochrony państwa.Rzecznik lotniska powiedział portalowi RND, że mężczyźni byli pracownikami „usługodawcy działającego na terenie lotniska”, a „firma ta nie działa w imieniu Flughafen Duesseldorf GmbH”.„Od pewnego czasu dżihadyści z IS zawłaszczyli sobie ten religijny gest” – zauważa RND w nawiązaniu do tauhidu. Anis Amri, który 19 grudnia 2016 r. zabił 13 osób w zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, również okazał tym gestem swoją wierność IS. Niedaleko miejsca zbrodni, na stacji zoo w Berlinie, Amri pokazał ten gest po raz ostatni. Mężczyzna miał celowo wyciągnąć palec wskazujący przed kamerą wideo – przypomina RND.