Dodatek węglowy przyjęty przez Sejm. Tak głosowali posłowie

Wszyscy posłowie klubów PiS i PSL biorący udział w głosowaniu opowiedzieli się za uchwaleniem ustawy o dodatku węglowym. Większość posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wstrzymało się od głosu.

Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego używającego do ogrzewania węgiel. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciwko było 36, a 149 wstrzymało się od głosu.



Za przyjęciem ustawy opowiedzieli się wszyscy posłowie klubu PiS biorący udział w głosowaniu, a także Koalicji Polskiej-PSL oraz kół: Kukiz'15 i Polskie Sprawy.



Za dodatkiem węglowym opowiedział się też Jacek Protas (KO) oraz posłowie Lewicy: Romuald Ajchler, Wiesław Buż, Jacek Czerniak, Arkadiusz Iwaniak, Tadeusz Tomaszewski. Za ustawą zagłosowali też Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy, a także dwóch posłów niezrzeszonych: Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza.



Przeciw dodatkowi węglowemu zagłosowało dziewięcioro posłów KO, m.in. Klaudia Jachira, Katarzyna Lubnauer, Adam Szłapka, Monika Rosa i Witold Zembaczyński. 110 posłów KO wstrzymało się od głosu.

Przeciw ustawie zagłosowała czwórka posłów Lewicy: Maciej Gdula, Daria Gosek-Popiołek, Anita Sowińska oraz Anna Maria Żukowska, a 34 posłów ugrupowania wstrzymało się od głosu.



Przeciwko ustawie byli też posłowie Konfederacji, Polski 2050 i Porozumienia.



Od głosu wstrzymali się posłowie PPS, a także posłowie niezrzeszeni: Ryszard Galla i Paweł Szramka.



Przyjęta w piątek ustawa trafi teraz do Senatu. Przewiduje ona wypłatę 3 tys. zł dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

źródło: sejm.gov, portal tvp.info, pap

Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF z Narodowego Banku Polskiego będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.