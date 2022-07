„Praca za seks”. Politycy PO uciekają przed pytaniami o aferę w Gorzowie

Pracownica gorzowskiego WORD-u nie chciała zgodzić się na seks i straciła pracę – donosi „Gazeta Lubuska”. Ofiara molestowania o sprawie alarmowała gorzowską poseł PO Krystynę Sibińską, która te informacje miała przekazać sekretarzowi generalnemu partii Marcinowi Kierwińskiemu. Politycy Platformy pytani o aferę w Gorzowie Wielkopolskim unikają odpowiedzi i atakują reporterów TVP.

Sprawę mobbingu i molestowania w gorzowskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego opisali dziennikarze „Gazety Lubuskiej”. Jedna z pracownic WORD nie chciała się zgodzić na pracę za seks, jaką miał złożyć jej przełożony, dyrektor WORD Jarosław Śliwiński. Przez to kobieta, jak twierdzi, straciła pracę.



Nagłośnienie sprawy związanej z aferą mobbingową i molestowaniem w gorzowskim WORD doprowadziło do próby ograniczenia wolności słowa i niezależności redakcji.



Marszałek Województwa Lubuskiego wysłała pismo do redakcji „Gazety Lubuskiej” z żądaniem „weryfikacji zespołu”. „Z dokumentu wynika, że oczekuje się też zerwania współpracy z jednym z dziennikarzy, który opisywał skandaliczne wydarzenia” – podawała gazeta - podał portal.



Gazeta opisywała, że ofiara molestowania Magdalena Szypiórkowska poinformowała o problemie gorzowską poseł PO Krystynę Sibińską. Interwencja nie przyniosła skutku, dlatego postanowiła nagłośnić sprawę.

O doniesienia dziennikarzy pytani byli w Sejmie przez reporterów TVP Info politycy Platformy Obywatelskiej. Uciekali jednak przed kamerami unikając odpowiedzi.



Poseł Sibińska, która o sprawie miała wiedzieć już od dawna, nie odpowiedziała na żadne pytanie i uciekła od dziennikarza. Jak relacjonował dziennikarz Miłosz Kłeczek, ofiara molestowania pisała do posłanki listy, a nawet doszło do spotkania, lecz Sibińska nic z tym nie zrobiła.



– Kogo z władz PO poinformowała pani o mobbingu w gorzowskim WORD-zie? Donald Tusk o tym wiedział? Wiedział o tym sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński? – pytał reporter posłankę PO, lecz na żadne pytanie nie uzyskał odpowiedzi.

źródło: TVP Info

Reporterzy pytali też o sprawę posła Rafała Grupińskiego. – Nic nie wiem – odpowiedział. Z kolei Marcin Kierwiński, który o sprawie miał być informowany przez marszałek Elżbietę Polak, odpowiedział:– Uważam, że każda taka sprawa musi, jeżeli są zastrzeżenia, zostać skierowana do Inspekcji Pracy i sądu pracy. Absolutnie ta sprawa musi być wyjaśniona. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, o czym pani mówi, bo jestem z województwa śląskiego – odpowiedział na pytania szef klubu PO-KO Borys Budka.