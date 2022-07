Policyjna obława w Rio de Janeiro. Co najmniej 18 osób nie żyje

„Co najmniej 18 osób zginęło w czwartek podczas obławy na gang, który kontroluje jedną z najbardziej niebezpiecznych faweli w Rio de Janeiro” – poinformowała w piątek BBC, powołując się na dane brazylijskiej policji.

Do akcji w faweli Alemao oddelegowano w czwartek 400 uzbrojonych żandarmów wojskowych. Byli wspierani przez 10 kuloodpornych pojazdów i cztery helikoptery. 16 z zabitych to podejrzani przestępcy; według urzędników zginął także policjant i przypadkowy przechodzień.



Operacja trwała cały dzień, przez co tysiące ludzi było uwięzionych w domach. Według policji celem nalotu było zlokalizowanie i aresztowanie przestępców, którzy planowali operacje w konkurencyjnych fawelach.



Niektórzy z poszukiwanych byli ubrani w mundury podobne do żandarmerii wojskowej, co utrudniało ich wykrycie.

B Jak pisze BBC, miejscowi przenosili rannych do pojazdów, a policja się temu przyglądała. Działacz na rzecz praw człowieka Gilberto Santiago Lopes powiedział, że policja odmówiła pomocy.

„Policja nie chcą ich aresztować, lecz zabić, więc jeśli są ranni, to według policjantów nie zasługują na pomoc” – powiedział, cytowany przez Agencję Reutera.



Śmiertelne naloty nie są rzadkością w fawelach Rio de Janeiro, ponieważ policja stara się ścigać gangi handlarzy narkotyków. Obrońcy praw człowieka wskazują jednak, że te niebezpieczne operacje są prowadzone w przeludnionych, biednych społecznościach, narażając życie mieszkańców, ale nie wyrządzając szkód gangom.



BBC przypomina, że w maju w faweli Vila Cruzeiro zginęły 22 osoby, w tym osoba postronna. „W ubiegłym roku co najmniej 25 osób, w tym policjant, zginęło w strzelaninie w dzielnicy Jacarezinho” – napisała BBC.