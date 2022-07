„Der Spiegel” o propozycji KE: Niemcy chcą solidarności, przede wszystkim od innych

Niemcy domagają się solidarności; przede wszystkim od innych – pisze w komentarzu do propozycji Komisji Europejskiej, która zakłada ograniczenie w całej Unii Europejskiej zużycia gazu ziemnego o 15 proc., niemiecki „Der Spiegel”.

Komisja Europejska zaproponowała w środę, aby od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały zużycie gazu o 15 proc.



Nowe rozporządzenie dałoby również komisji możliwość, po konsultacji z państwami członkowskimi, ogłoszenia unijnego „stanu ostrzegawczego” i nałożenia obowiązkowej redukcji zapotrzebowania na gaz we wszystkich państwach członkowskich.



Mechanizm ten zostałby uruchomiony w przypadku „znacznego ryzyka poważnego niedoboru gazu” lub „wyjątkowo dużego zapotrzebowania na gaz”. Państwa, które mają więcej gazu, miałyby się też nim dzielić z krajami, którym go zabraknie.



O odrzuceniu unijnego planu poinformowali przedstawiciele rządów Hiszpanii i Portugalii.



Propozycję KE komentują niemieckie media. „Der Spiegel” podkreśla, że „Niemcy domagają się solidarności; przede wszystkim od innych”. Dziennikarze piszą, że KE chce pomóc Berlinowi, „a przecież niemiecki rząd nie zawsze bierze na poważnie zasadę koleżeństwa”.

Autorzy komentarza zwracają uwagę na sprzeciw wobec tych propozycji ze strony Hiszpanii i innych krajów południa UE. Wicepremier Hiszpanii Teresa Ribera podkreśliła, że jej kraj „odrobił lekcję” w kwestiach energetycznych, ma wystarczającą ilość gazu i w przeciwieństwie do innych krajów „nie żył ponad stan”. W ocenie „Spiegla” te zarzuty kierowane są właśnie do Niemiec.



Dziennikarze zwracają uwagę, że to właśnie Niemcy „byłyby jednym z największych beneficjentów rozwiązania proponowanego przez KE, ponieważ są najbardziej uzależnione od rosyjskiego gazu”.



Dalej autorzy piszą o wątpliwej „solidarności” w wydaniu rządu Olafa Scholza, o czym świadczy „polityka wykupywania gazu na rynkach światowych, co prowadzi do skokowego wzrostu cen”.

źródło: dw.com, portal tvp.info

„Berlin ponadto blokuje pomysł wspólnego kupowania gazu przez Unię. Partnerzy też wytykają Niemcom, że pomimo kryzysu, chcą do końca roku zamknąć wszystkie elektrownie atomowe. Dodatkowym obciążeniem jest niemiecka opieszałość w dostawach broni do Ukrainy. Sojusznicy z Europy Wschodniej nadaremnie czekają na obiecane niemieckie czołgi, które miały być rekompensatą za sprzęt przekazany Ukrainie” – opisuje komentarz w „Spieglu” Deutsche Welle.