Monika Witkowska zdobyła K2 jako druga Polka w historii

Monika Witkowska jako druga Polska w historii po Wandzie Rutkiewicz zdobyła dziś szczyt K2 (8 611 m). Teraz podróżniczka wraca do obozu 3. „Monika napisała, że się poryczała ze szczęścia. Spełniła swoje największe górskie marzenie” – informuje jej ekipa.

Witkowska jest podróżniczką, która odwiedziła prawie 180 krajów. Na ośmiotysięczniki wspina się od blisko dziesięciu lat. Na szczycie Mount Everest (8848 m) stanęła w 2013 roku. W kolejnych latach zdobyła jeszcze Manaslu (8156) i Lhotse (8516).



Dziś nad ranem dokonała kolejnego niezwykłego wyczynu. Jako druga Polka w historii – po jednej z najwybitniejszych himalaistek Wandzie Rutkiewicz – zdobyła K2, najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi.



K2 uchodzi za najtrudniejszy technicznie ośmiotysięcznik. Rutkiewicz stanęła na jego szczycie jako pierwsza osoba z Polski 23 czerwca 1986 roku.



„36 lat góra czekała na drugą Polkę, Monika trzeci rok próbowała wyjechać, by to zrealizować. Za pierwszym razem pandemia zablokowała, rok temu tak samo i wycofała się jej agencja, przez co tydzień przed wyprawą musiała zmienić górę na Broad Peak” – opisuje jej ekipa na Facebooku.





Teraz Witkowska była bardzo dobrze przygotowana, „tlenu używała minimalnie, ze względu na swoją wadę serca, czuła się po prostu silna”.. „Strome wejście powyżej 8200 metrów plus sypki, głęboki śnieg było prawdopodobnie najtrudniejszą wspinaczką dla Moniki w jej karierze” – wskazano.„Wchodząc na K2 Monika napisała również, że się poryczała ze szczęścia. Spełniła swoje największe górskie marzenie. Teraz wraca do obozu 3.