98-latek obronił z wyróżnieniem pracę magisterską. W planach ma napisanie książki

Sycylijczyk Giuseppe Paterno odebrał na Uniwersytecie w Palermo dyplom magistra filozofii i historii. Tym samym już po raz drugi został najstarszym we Włoszech absolwentem wyższej uczelni. W 2020 r. uzyskał dyplom licencjacki z wyróżnieniem w tej samej dziedzinie.

Paterno zaczął studia na wydziale filozofii na Uniwersytecie w Palermo w 2017 r.



„Powiedziałem sobie: teraz albo nigdy, i w roku 2017 się zapisałem. Wiedziałem, że jest trochę późno na trzyletnie studia, ale pomyślałem: zobaczmy, czy dam radę” – powiedział Giuseppe Reutersowi w 2020 r., kiedy odebrał dyplom licencjacki. Dziś ma już tytuł magistra.



„Giuseppe Paterno urodził się w 1923 r. na Sycylii i wychował w ubogiej rodzinie, której nie było stać na posłanie go na wymarzone studia” – pisze włoski serwis Leggo. W czasie II wojny światowej Giuseppe służył w marynarce wojennej, a potem został robotnikiem na kolei.





Musiał utrzymywać rodzinę

W wieku 31 lat zdołał wieczorowo zrobić maturę, ale marzenia o studiach nie udało mu się zrealizować. Był żonaty, miał dwoje dzieci, musiał utrzymywać rodzinę.

Dopiero gdy w 1984 r. Giuseppe przeszedł na emeryturę, miał możliwość oddać się swojej pasji – czytaniu i nauce. Początkowo w domowym zaciszu, w końcu jednak zdecydował się iść na uniwersytet. Musiał wstawać o siódmej rano na zajęcia, po południu odpoczywał, a wieczorami znów się uczył, zwykle do północy.



„Sąsiedzi pytali: po co ci te wszystkie kłopoty w twoim wieku?” – opowiadał dwa lata temu Giuseppe „Guardianowi”. „Nie mogli zrozumieć, jak ważne jest spełnienie marzenia, niezależnie od wieku” – dziwi się.



Teraz, po skończeniu studiów, Giuseppe nie zamierza odpoczywać. Jak ujawnił jego syn, planuje napisać powieść o swojej rodzinnej miejscowości. Na starej maszynie do pisania, którą dostał od matki, gdy przeszedł na emeryturę. Służyła mu dobrze podczas pisania prac zaliczeniowych, więc na pewno przyniesie wenę i teraz.