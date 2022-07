Nowy sondaż. Wyraźna przewaga PiS nad Platformą

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę – wynika z nowego sondażu pracowni Social Changes na zlecenie wpolityce.pl. PiS ma 12-pkt. przewagę nad Koalicją Obywatelską.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego głosować zamierza 39 proc. badanych. Jak podaje wpolityce.pl, to tyle samo, co w poprzednim sondażu przeprowadzonym tydzień temu.



Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej, której poparcie wzrosło o 1 pkt. proc. i wynosi obecnie 27 proc. Polityczne podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą wskazało 10 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 pkt proc.



Kolejne miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 9 proc. (bez zmian). Lewica traci 1 pkt proc. i notuje wynik na poziomie 8 proc. Do Sejmu nie weszliby przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, które w tym badaniu ma zaledwie 3-proc. poparcie (spadek o 1 pkt. proc.).



Na Kukiz‘15 wskazało 2 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. Porozumienie nadal z zerowym poparciem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wpolityce.pl, portal tvp.info

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 15do 18 lipca. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1082 osób.