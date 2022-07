Sondaż. Ilu Polaków doświadczyło mobbingu?

26 proc badanych doświadczyło mobbingu – wynika z sondażu Social Changes na zlecenie wpolityce.pl. Prawie 70 proc. uczestników badania nie spotkało się ze zjawiskiem.

Respondenci byli pytani czy kiedykolwiek doświadczyli mobbingu, przy czym podawana im była następująca definicja zjawiska:



„Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.



Z badania wynika, że 26 proc. badanych doświadczyło zjawiska mobbingu, 68 proc. respondentów nie spotkało się z nim, a 6 proc. nie wyraziło zdania.



Kwestia zagrożenia mobbingiem coraz częściej pojawia się w dyskursie medialnym ze względu m.in. na spadek bezrobocia i równoczesny wzrost oczekiwań co do miejsca pracy, ale też wstąpienia nowego pokolenia na rynek pracy. Ma ono mniejszą tolerancję wobec mobbingu w porównaniu ze starszymi rocznikami – podaje wpolityce.pl



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 lipca. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1073 osób.