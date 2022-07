Polskie służby o tym, czy widać koniec wojny

Z ustaleń polskich służb wynika, że „nic nie wskazuje na to, by agresja Rosji miała się skończyć w najbliższym czasie”. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ocenił w rozmowie z portalem tvp.info, że armia Władimira Putina dalej koncentruje się na bombardowaniach, w tym wymierzonych w ludność cywilną. Z kolei Ukraińcy skupiają się przede wszystkim na paraliżowaniu logistyki okupantów poprzez precyzyjne niszczenie ich składów amunicji.

– W ostatnich dniach aktywność rosyjskich wojsk atakujących Ukrainę koncentrowała się głównie na atakach rakietowych oraz ostrzałach artyleryjskich. Głównym celem Rosjan było wiązanie ogniem sił ukraińskich; ostrzały prowadzono wzdłuż całej linii styczności w Donbasie – relacjonuje w rozmowie z nami Stanisław Żaryn.



Jak dodaje, Kreml wciąż atakował także ukraińskie obiekty infrastruktury krytycznej i obiekty cywilne.



– Rosja dalej wykorzystuje ostrzały i bombardowania do celowych ataków na ludność cywilną. Rosyjscy najeźdźcy próbują w ten sposób terroryzować społeczeństwo ukraińskie oraz złamać morale obrońców – podkreśla rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.



Jak mówi portalowi tvp.info, wojska Ukrainy „kontynuują z kolei operację obronną, skupiając się na atakowaniu wartościowych celów wojskowych”.



– W ostatnich dniach miały miejsce ataki na składy amunicji tworzone przez Rosjan na terenach okupowanych. Celem ukraińskich ataków na nie jest paraliżowanie zaplecza logistycznego agresorów – komentuje ekspert.

Żaryn szacuje jednak, że mimo wzajemnych ataków i masowego ostrzału prowadzonego przez siły rosyjskie

– Nie widać większych zmian w sytuacji na froncie. Mimo tego należy wskazać, że celem rosyjskim nadal jest zniszczenie państwowości Ukrainy w jej obecnym kształcie. Nic nie wskazuje na to, by agresja Rosji miała się skończyć w najbliższym czasie – stwierdza.





Kreml propagandą próbuje uderzać w Polskę

W sieci Żaryn zwraca z kolei uwagę, że rosyjska propaganda kontynuuje operację dezinformacyjną przeciwko Polsce. Chodzi m.in. o rozpowszechniane przez ośrodki dezinformacyjne od tygodni tezy oZobacz także: Rosyjskie ataki hakerskie na Polskę. Żaryn o operacji „GhostWriter” „Rosyjskie media propagandowe omawiają komentarz Aleksandra Artamonowa, »eksperta wojskowego«. W jego ocenie Polska zamierza zaatakować Ukrainę i anektować jej zachodnie ziemie. W ocenie propagandysty RP jest zainteresowana atakiem na Ukrainę z uwagi na historię. Jednocześnie Artamonow przekonuje, że »Polska chce wszystkiego«, tj. odzyskać ziemie na Ukrainie i «zachować te uzyskane po II w.ś. na Zachodzie«” – pisze Żaryn.Ostrzega, żeW ocenie komentatora tylko w ten sposób uniknie się wojny, jaką rzekomo szykuje Polska. Również inny propagandysta, Aleksander Kostin przekonuje, że to Polska jest zagrożeniem dla Ukrainy. W jego ocenie polska armia jest bardzo silna, co prezentuje on jako dowód agresywnych zamierzeń RP.

Również inny propagandysta, Aleksander Kostin, przekonuje, że to Polska jest zagrożeniem dla Ukrainy. W jego ocenie polska armia jest bardzo silna, co prezentuje on jako dowód agresywnych zamierzeń RP.



„Kostin przekonuje, że zarówno siła polskiej armii, jak i obecność Polski w NATO są elementami, które sugerują, że władze RP mają wrogie wobec Ukrainy plany. W jego ocenie Polska z łatwością wkroczy na zachodnią Ukrainę” – relacjonuje Stanisław Żaryn.



„Kłamstwa Kostina są powszechnie cytowane przez rosyjską propagandę, która prowadzi stałe działania przeciwko Polsce. Nagłaśniana jest również opinia kolejnego kłamcy, Borisa Rozhina” – wymienia.

Rosyjska propaganda kontynuuje operację dezinformacyjną przeciwko Polsce. Kolejni propagandyści komentują szerzone przez Kreml kłamstwa dot. rzekomych planów ataku Polski na zachodnią Ukrainę.

„Traktują kłamstwo o chęci ataku jako fakt. To kolejna faza”

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych relacjonuje, że Rozhin oczernia Polskę, przekonując, iżW jego ocenie wojska RP nie wkroczyły dotąd na Ukrainę tylko z powodu nacisków USA. „Kłamliwie sugeruje on, że Polska zaatakowałaby Ukrainę, gdyby tylko mogła” – zauważa Żaryn.„W działania przeciwko Polsce włącza się także inny »ekspert« na usługach Kremla, Nikita Mendkovich. Również on oskarża Polskę o chęć ataku na Ukrainę, przekonując, że »NATO i UE zaakceptują te działania« z uwagi na niechęć do Rosji. Kolejni propagandyści Kremla oskarżając Polskę powołują się na tezy S. Naryszkina, szefa rosyjskiego wywiadu, który aktywnie atakuje Polskę i oskarża o agresję” – ostrzega Żaryn.Zobacz także: Stanisław Żaryn o kobiecie, która zakłóciła spotkanie z b. premier Beatą Szydło Zwraca uwagę iż „obecne przekazy propagandowe traktują kłamstwo o chęci ataku Polski na Ukrainę jako fakt potwierdzony, skupiając się na interpretowaniu jego znaczenia”. Rzecznik uważa, że jest to „typowe dla kolejnej fazy działań dezinformacyjnych legitymizowanie pierwotnych kłamstw przeciwko Polsce”.„Rosja przykłada dużą wagę do prowadzonej przeciwko Polsce operacji dezinformacyjnej.. Polska jest prezentowana jako podżegacz wojenny, który chce wciągnąć Zachód w wojnę z Rosją” – opisuje intencje reżimu Stanisław Żaryn.