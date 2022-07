Wypadek samolotu na Podkarpaciu. Maszyna spadła na las

66-letni pilot został ciężko ranny w wypadku ultralekkiego samolotu, do jakiego doszło w Starej Wsi koło Brzozowa na Podkarpaciu.

Rzeczniczka podkarpackiej policji podinspektor Marta Tabasz-Rygiel poinformowała, że policja ok. godz. 19. otrzymała zgłoszenie o tym, że na lądowisku w Starej Wsi koło Brzozowa doszło do wypadku z udziałem ultralekkiego samolotu.



– Wstępnie ustalono, że pilot, który wykonywał ćwiczenia, w pewnym momencie zniknął z pola widzenia. Został odnaleziony około jednego kilometra od lądowiska – powiedziała Tabasz-Rygiel.



Samolot pilotował 66-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala.



O sprawie powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Pilot przeżył (fot. Policja)