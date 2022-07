Miedwiediew atakuje Bidena: Dziwny dziadek z demencją

Dmitrij Miedwiediew zaatakował prezydenta USA Joego Bidena, nazywając go „dziwnym dziadkiem z demencją, który kocha inny kraj o wiele bardziej niż swój własny”. Były prezydent Rosji i sojusznik Władimira Putina kłamał też o wojnie na Ukrainie i wypaczał rzeczywistość: „ukraińscy zbrodniarze na pewno zostaną osądzeni”.

Raport: Wojna na Ukrainie



Miedwiediew, który pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, w kolejnym kuriozalnym i pełnym kłamstw wpisie na Telegramie pisze o „grzechach” Zachodu, które – według niego – „nie są winą Rosji”.



Były rosyjski prezydent pisze, że „europejscy głupcy zostali cynicznie rozegrani przez Amerykanów, zmuszając ich do wzięcia na siebie najbardziej bolesnych konsekwencji uderzenia sankcjami w mieszkańców UE”.



Przedstawiciel zbrodniczego reżimu, który napadł na Ukrainę, grozi, że „tej zimy zwykli Europejczycy będą zamarzać na śmierć w swoich domach”.



Zaatakował też prezydenta USA Joego Bidena. „Amerykanie wybrali na swojego prezydenta dziwnego dziadka z demencją, który zapominając o swoich obowiązkach, kocha inny kraj o wiele bardziej niż swój własny” – napisał Miedwiediew.

Polityk stwierdził, że przywódcy UE są „szaleńcami” i stracili „kontakt z rzeczywistością i zmuszają biednych Ukraińców do poświęcania życia, aby wejść do UE”.



Padają też kuriozalne zarzuty pod adresem NATO. „NATO, wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi, nadal zbliża się do granic Rosji, stwarzając realną groźbę globalnego konfliktu i śmierci dużej części ludzkości” – dodał.



Według niego „po przewrocie w 2014 roku Ukraina utraciła niezależność państwową i znalazła się pod bezpośrednią kontrolą kolektywnego Zachodu i uwierzyła, że NATO zapewni jej bezpieczeństwo”. „W wyniku tego wszystkiego Ukraina może stracić to, co pozostało z suwerenności państwowej i zniknąć z mapy świata” – grozi.



Na koniec dodaje, że „ukraińscy zbrodniarze na pewno zostaną osądzeni za okrucieństwa popełnione wobec ludności Ukrainy i Rosji”.

To kolejny oburzający wpis Miedwiediewa. Wcześniej pisał, że „celem Rosji jest zbudowanie otwartej Eurazji – od Lizbony po Władywostok” i kłamał a temat ludobójstwa w Buczy twierdząc, że ukraińskie siły zbrojne „są gotowe zabijać własnych cywilów”.



Miedwiediew atakował też bezpośrednio Polskę twierdząc, że „polska propaganda jest najbardziej złośliwą, wulgarną i krzykliwą krytyką Rosji”, zaś „Polska to wspólnota politycznych imbecyli”.



Miedwiediew pisał, że „wsparcie militarne, jakiego udzielają Ukrainie państwa NATO, zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu wojny nuklearnej na pełną skalę”.