Francuski wykładowca prawa: Sędziowie przejęli kontrolę nad demokracją

Źle zdefiniowane i zmieniające się pojęcie „praworządności” prowadzi do zakwestionowania suwerenności państw w imię wszechogarniającego „postępu” – przekonuje Ghislain Benhessa, francuski adwokat, wykładowca uniwersytetu w Strasburgu i autor eseju „Totem rządów prawa, niejasna koncepcja, jasne konsekwencje”.

– Od II wojny światowej praworządność stopniowo zmieniała formę. Krótko mówiąc, przeszliśmy od zasady funkcjonalnej – piramidy standardów z Konstytucją na jej szczycie – do złożonej kombinacji heterogenicznych praw i wolności w służbie, najpierw jednostki, a potem mniejszości. Ta rewolucja jest połączonym skutkiem traumy Holokaustu i przejęcia władzy przez sędziów – mówi Benhess.





„Zbudowaliśmy bariery ochronne”

– Z jednej strony zbudowaliśmy bariery ochronne, aby uniknąć okropności z przeszłości i zapewnić, w każdych okolicznościach, obronę wolności jednostki.przekonuje wykładowca, dodając, że w tym właśnie kierunku rozwija się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka, które korzystają nawzajem ze swojego orzecznictwa.

– Problem polega na tym, że sędziowie – dzięki decyzjom znanym tylko przez wtajemniczonych – przejęli kontrolę nad demokracją; wliczając w to obszary ściśle zastrzeżone dla władz państwowych: imigracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja, wojsko – podkreśla Benhess.



– Urząd sędziowski ma bezpośredni wpływ na te sfery w imię poszanowania wartości praworządności, w tym świętej zasady niedyskryminacji. Koncepcja, zgodnie z którą prawo ogranicza politykę, samo w sobie nie jest głupim pomysłem. Problem w tym, że „każdy człowiek, który ma władzę, jest skłonny jej nadużywać”, jak głosi słynna formuła Monteskiusza – dodaje ekspert i konstatuje, że „machina” praworządności, którą znamy, jest „owocem sztucznej konstrukcji, która wyrastała warstwa po warstwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat”.



Zastrzega jednocześnie, że sytuacja ta nie musi być trwała, bo właśnie wtedy, gdy „Europa robi wszystko, by wywierać naciski na kraje takie jak Polska i Węgry w imię wartości rządów prawa i nadrzędności jej orzecznictwa, to polityka francuska na nowo odkrywa wartość suwerenności”.