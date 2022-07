Błaszczak ujawnia, jaką broń kupi Wojsko Polskie. FA-50 i „czarne pantery”

Kupujemy południowokoreańską broń. Będzie to 48 samolotów myśliwskich FA-50 oraz co najmniej 180 czołgów K2 – informuje w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Błaszczak poinformował, że Polska kupi południowokoreańską broń. Będzie to 48 samolotów myśliwskich FA-50 oraz „czarne pantery”, czyli czołgi K2.



„Już w tym roku trafią do nas pierwsze egzemplarze, w sumie w pierwszej partii ma to być 180 czołgów; docelowo te czołgi będą produkowane w Polsce” – zapowiedział.



Szef MON podkreślił, że nowy sprzęt będzie testowany w wojsku, a nie w zakładach przemysłowych i żołnierze będą mogli wskazać, co należy zmienić.



„Byłem z wizytą w Seulu, prezydent Andrzej Duda prowadził na marginesie szczytu NATO rozmowę ze swoim odpowiednikiem z Korei Południowej. Ta współpraca przebiega bardzo dobrze” – ocenia Mariusz Błaszczak.